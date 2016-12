Curtea de Apel Constanța judecă recursul lui Nicușor Constantinescu

Astăzi, la Curtea de Apel Constanța, se judecă recursul formulat de avocatul președintelui ales al CJC cu privire la eliberarea sa din arest preventiv și plasarea sa sub control judiciar. La instanța este așteptat la ora 11:00 Nicușor Constantinescu, însă la Curtea de Apel au ajuns deja soția și fiica acestuia, precum și mama și fratele, care cu toții speră îl vadă pus în libertate de ziua sa onomastică. Menționăm faptul că președintele ales al CJC a fost pus în libertate sub control judiciar, de către Curtea de Apel București, în dosarul controlului Curții de Conturi. Constantinescu și reprezentantul său legal în instanță au adus constant argumente din care reiese că are nevoie să fie eliberat din spitalul penitenciar Rahova, pentru a beneficia de tratament corespunzător formei de cancer de care suferă.

- știre în curs de actualizare -