Curtea de Arbitraj a redus taxele

În cadrul sesiunii trimestriale a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, din 21 decembrie 2009, s-a aprobat modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă instituţie, a regulilor de procedură arbitrală, a normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, precum şi reactualizarea listei arbitrilor, începând cu 1 ianuarie 2010. „Toate acestea au fost aprobate, ţinându-se seama şi de contextul socio-economic actual, venind astfel în sprijinul celor interesaţi de soluţionarea litigiilor într-un timp mult mai scurt decât pe calea instanţelor judecătoreşti”, a declarat directorului Direcţiei Juridice şi de Arbitraj din cadrul CCINA, Ruxandra Serescu. Potrivit Ruxandrei Serescu, începând de anul viitor, taxele arbitrale vor fi semnificativ reduse pentru litigiile soluţionate de către instituţie, astfel că, la litigiile cu pretenţii evaluabile în bani cu valori mari, acestea se situează sub nivelul taxelor judiciare de timbru practicate de către instanţele judecătoreşti. De exemplu, la un litigiu al cărui obiect se ridică la suma de 100.000 lei, taxa arbitrală este de 3.570 lei cu TVA inclus, faţă de 3.611 lei taxa judiciară de timbru practicată de instanţele judecătoreşti, iar la un litigiu cu valoare de 350.000 lei, taxa arbitrală este de 5.950 lei cu TVA inclus, faţă de 7.611 lei taxa judiciară de timbru. „Cu cât valoarea litigiului este mai mare, cu atât taxele arbitrale sunt sub nivelul taxelor judecătoreşti. În cuantumul taxelor arbitrale sunt incluse şi onorariile arbitrilor”, a spus Serescu. În plus, firmele membre ale CCINA beneficiază de reduceri ale taxelor arbitrale, în funcţie de nivelul de cotizaţie pentru care au optat. Mai mult, pe lângă toate facilităţile deja cunoscute, cu privire la soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului comercial ce constau în celeritate şi confidenţialitate, la litigiile cu valori mari, taxele arbitrale pot fi achitate eşalonat în trei rate, avantaj ce vine în sprijinul agenţilor economici, mai ales pe fondul instabilităţii economice pe care o resimte mediul de afaceri. Termenul de soluţionare a unui litigiu este de 5 luni, iar hotărârea arbitrală pronunţată de tribunalul arbitral are puterea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi poate fi executată silit. Pentru a putea recurge la soluţionarea unui litigiu pe calea arbitrajului este absolut necesar a se introduce în contracte o clauză compromisorie de genul „orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract va fi soluţionat de către Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă CCINA Constanţa”. „Reamitim agenţilor economici să aibă în vedere aceste aspecte la întocmirea contractelor pe anul 2010 sau la prelungirea contractelor în derulare prin act adiţional”, a spus Serescu.