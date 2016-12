Curtea de Conturi, chemată în instanţă de Primărie

Curtea de Conturi Constanţa a impus Primăriei să nu mai acorde sporuri, pe care le consideră ilegale. Mai mult decât atât, conform Curţii de Conturi, unii dintre angajaţii Primăriei Constanţa sunt obligaţi să restituie sumele primite până în prezent ca sporuri. În baza acestei impuneri a Curţii de Conturi, salariile angajaţilor primăriei au scăzut simţitor. Primarul Radu Mazăre nu este de acord cu această decizie, susţinând că în prezent există un proces pe rol. „Eu am considerat şi am apreciat întotdeauna că cei care lucrează în Primărie şi îşi fac treaba bine trebuie să aibă şi nişte salarii decente. Este greu să îi ceri unui om, mai ales în aceste condiţii, cu procurorii pe cap în fiecare zi, să lucreze cu 6 milioane de lei cât au luat acum. Am discutat şi negociat cu sindicatul şi au avut nişte prime astfel încât salariile lor să fie decente”, a declarat Radu Mazăre. În ceea ce priveşte disponibilizările, Mazăre susţine că nu se pune o astfel de problemă, pentru că Primăria nu ar mai putea să funcţioneze dacă personalul ar fi mai redus decât acum. „Problema gravă este că în aceste condiţii salariale s-ar putea să plece singuri. Dacă dulăii de la DNA încep urmărirea penală a funcţionarilor, fiecare dintre cei care au semnat documente trebuie să îşi ia avocat. Ne vom judeca cu cei de la Curtea de Conturi care ne-a interzis să mai acordăm aceste sporuri”, a mai spus Mazăre.