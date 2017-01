Curtea de Conturi se judecă pentru recuperarea cheltuielilor cu reabilitarea sediului pierdut

Curtea de Conturi a României - Camera Judeţeană de Conturi Constanţa a pierdut procesul privind revendicarea de către moştenitorii legali ai imobilului situat pe bd-ul Ferdinand nr. 7 bis în care instituţia îşi desfăşura activitatea. În urma procesului, instanţa a dispus restituirea în natură a clădirii către Alexandrina Benlian din Bucureşti, în calitate de moştenitor, iar la recursul formulat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Conturi nu a avut cîştig de cauză. “Într-un fel sau altul, noi am fost păgubiţi de două ori. Şi asta pentru că în 1995-1996 noi am plătit 620 de milioane de lei pentru sediul din str. Magnoliei, pe care l-am schimbat cu clădirea în care funcţionăm acum şi care a fost revendicată. După ce că am pierdut un sediu al nostru, acum există posibilitatea să îl pierdem şi pe acesta”, a declarat directorul executiv al Camerei Judeţene de Conturi Constanţa, Lucian Borş. Curtea de Conturi a acţionat în judecată moştenitoarea clădirii şi a solicitat plata celor 10 miliarde de lei vechi, sumă actualizată cu rata inflaţiei, reprezentînd contravaloarea lucrărilor de reabilitare. Potrivit lui Borş, pe 13 septembrie 2006 instanţa a dat cîştig de cauză Curţii de Conturi, însă moştenitoarea a depus recurs solicitînd desfiinţarea primei sentinţe. Mîine este termenul la care trebuie să se prezinte părţile, iar instanţa să se pronunţe.

După o serie de procese desfăşurate în Constanţa cu moştenitorul imobilului, respectiv Alexandrina Benlian - pierdute toate, Curtea de Conturi a deschis un nou dosar la Bucureşti. La prima instanţă, Tribunalul Municipiului Bucureşti a respins cererea de retrocedare. Motivele invocate de instanţă au arătat că bunul face parte din domeniul public al statului şi este inalienabil, că imobilul este o ocupat de o instituţie publică şi exceptat de la restituire în baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind retrocedarea imobilelor naţionalizate, dar şi că cererea de revendicare a fost formulată tardiv. În urma apelului făcut de Alexandrina Benlian, Curtea de Apel Bucureşti a dispus, pe 28 ianuarie 2005, restituirea în natură a imobilului către reclamanta Alexandrina Benlian. “Potrivit Legii nr. 10/2001, imobilele de interes public nu pot fi retrocedate în natură, cu excepţia celor preluate fără titlu valabil. S-a mers pe ideea că nu are titlu, deşi într-un extras al Decretului de naţionalizare era menţionat numele primului prorietar al clădirii, şi anume Tacvor Benlian” a conchis directorul executiv al Camerei Judeţene de Conturi Constanţa.