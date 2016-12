Curtea Supremă a ridicat o parte din interdicţiile dispuse în cazul lui Ponta

Curtea Supremă a ridicat o parte din interdicțiile dispuse în cazul fostului premier Victor Ponta, acesta având voie să vorbească cu presa despre acuzațiile din dosar, fiindu-i totodată ridicată și interdicția de a părăsi țara, a confirmat avocatul său pentru Mediafax.

Victor Ponta rămâne sub control judiciar și are interdicția de a lua legătura cu martorii și ceilalți suspecți din dosar, interdicția de a deține și folosi arme, are obligația de a se prezenta săptămânal la poliție, dar și în fața judecătorilor și procurorilor DNA de câte ori este chemat.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Procurorii DNA Ploiești l-au pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pe Victor Ponta, acesta fiind suspectat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și de complicitate la infracțiunea de spălare de bani.

Procurorii arată în ordonanță că "pentru desemnarea drept candidat pe listele unui partid politic a unui om de afaceri, într-un colegiu electoral în care formațiunea politică să aibă certitudinea că va obține mandatul pentru care se candida, Ponta Victor Viorel, în calitatea sa de președinte al respectivului partid politic, și-a folosit autoritatea pentru confirmarea propunerii acelui om de afaceri pe lista de candidați. Confirmarea propunerii a fost făcută de Ponta Victor Viorel în scopul obținerii de foloase ce nu i se cuveneau, constând în plata sumei de 220.000 euro, necesară organizării unei vizite în România a unei personalități politice străine. Se urmărea astfel ca, prin mediatizarea unor întâlniri alături de personalitatea care beneficia de notorietate internațională, Ponta Victor Viorel să câștige capital electoral, în condițiile în care, în cursul anului 2012, potrivit calendarului electoral, urmau să aibă loc alegeri locale și parlamentare. Suma de 220.000 de euro a fost obținută prin persoane interpuse, de la omul de afaceri plasat pe un loc eligibil".

În acest caz, Sebastian Ghiță a fost pus și el sub control judiciar pe 60 de zile, marți seara, de procurorii DNA Ploiești, fiind acuzat de complicitate la spălare de bani, anchetatorii susținând că omul de afaceri i-a dat fostului premier Ponta 220.000 de euro pentru a-și asigura un loc eligibil la alegerile din 2012. Și el a contestat decizia.

"Din ce am înţeles eu, este vorba de întâlnirea din 2011 dintre ambasadorul UK la Bucureşti, Tony Blair, Mihai Răzvan Ungureanu şi acordarea titlului de doctor honoris causa lui Tony Blair. Cred că cei de la DNA Ploieşti investighează problema Tony Blair. Nu ştiu exact toate acuzaţiile. Nu am vreo aşteptare, dar după cum i-am văzut pe dânşii la unitatea de elită că fac dosare, sper să nu ajungem să ne întrebe de întâlnirea din Africa de Sud dintre Ponta şi Obama şi Blair. Sunt prolifici cei de la Ploieşti. Nu cred că este vorba de nicio corupţie. Cred că sunt foarte restrictivi astăzi în ceea ce priveşte modul în care vedem activităţile noastre. Daca orice lucru din viaţă îl interpretăm precum corupţie, atunci vom avea dosare. Mâine, poimâine şi o vânzare de casă, de maşină, cu un mic denunţ aranjat poate deveni o corupţie care ucide", a declarat marți Sebastian Ghiţă, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Procurorii arată că pentru a crea aparența că vizita fostului lider străin în România nu are loc la inițiativa partidului, "s-a stabilit ca întreaga activitate să fie organizată prin intermediul unei organizații nonprofit și apolitice, care să inducă ideea în rândul opiniei publice că întâlnirea persoanei publice străine cu Ponta Victor Viorel ar fi avut loc la inițiativa celui dintâi". În acest scop, arată procurorii în ordonanță, Victor Ponta, împreună cu omul de afaceri i-au solicitat reprezentantului organizației nonprofit să găsească o modalitate prin care politicianul străin să fie chemat în România fără să fie cunoscut faptul că inițiativa îi aparținea lui Ponta, iar plata ocazionată de organizarea acestui eveniment să fie suportată de omul de afaceri prin intermediul unei societăți comerciale controlate prin persoane interpuse.

"În acest sens, pentru a disimula originea ilicită a sumei de 220.000 de euro, inculpatul Ponta Victor Viorel a acceptat, în conveniență cu omul de afaceri, încheierea succesivă a două contracte. Ca urmare a primirii foloaselor necuvenite constând în plata sumei de 220.000 euro necesară obținerii de capital electoral pentru Ponta Victor Viorel și pentru formațiunea politică reprezentată de către acesta, conform înțelegerii avute, omul de afaceri a fost confirmat, de către președintele partidului, Ponta Victor Viorel, drept candidat al partidului, în cadrul unui colegiu electoral din județul Prahova", mai precizează comunicatul DNA.