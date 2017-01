Curtezanul este ca albina. În primul rând, nu are dinţi. Pe urmă, după ce înţeapă, cade lat pe spate, poziţie în care gâfâie câteva ore bune. Curtezanul este ca albina, dar nu la fel de harnic în producţie. Când pune ochii pe o duduie, se învârte precum câinele în jurul propriei sale cozi, făcând mărunt din buze. De regulă, nu iartă nimic, trecând inclusiv prin spectrul “mamaie”. Curtezanul fără dinţi plonjează cu o oarecare lejeritate în prostie, jucând rolul bărbatului fatal. Pentru că, până acum, nu a luat-o pe cocoaşă, pozează în şmecherul patriei. În astfel de momente, se ia singur la mişto, împroşcând salivă pe oglinda din holul casei. Deoarece nu ştie de glumă, fiind prea puţin înzestrat în ce priveşte simţul umorului, se ia la ceartă cu “sosia” sa din oglindă. În astfel de momente, nu pot să vă spun ce este la gura lui! Când îşi scuipă propria figură în oglindă, operaţiune care se repetă destul de des, ia întreaga acţiune în serios. Curtezanul fără dinţi se crede bărbatul fatal cu efect de “muscamor”. Cu alte cuvinte, dumnealui are pretenţia ca madamele să cadă în fund la un minut după apariţia sa pe scenă! Şi eu care credeam că ar putea să cadă în noadă! Pentru că farmecele fizice nu-l ajută prea mult, recurge, în regim de urgenţă, la rezervele lui valutare. Uneori, foşnetul euroilor frăgezeşte simţurile damelor. În astfel de situaţii, devin mai tandre şi chiar iubăreţe. Îmbătat de un astfel de succes, curtezanul fără dinţi nu mai are limite în materie de agaţamente. Rade tot! Ca şi cum ar fi frizer! Curtezanul fără dinţi se laudă că a încălecat, contra cost, toate iepele hergheliei. Ca să pară cât mai convingător, dă drumul la câteva monede pe jos. Deşi face pe filantropul, curtezanul fără dinţi se zgârie pe ochi în astfel de momente. În realitate, este un zgârcit fără pereche. Un zgârie brânză parşiv. Sigur, ca să-şi vadă scopul atins, plusează în vorbe, că doar nu-l doare gura… Curtezanul fără dinţi se laudă că, până acum, nicio damă nu i-a rezistat. Practic, nimeni nu a rezistat, precizez, în picioare, în faţa lui! Evident, efectul “Muscamor” a făcut numeroase victime, în special printre cucoanele rele de muscă. Curtezanul fără dinţi face caz de banii pe care îi are, dar, cu toate acestea, trăieşte ca o râmă. S-au găsit câteva proaste să pună botul, după care au realizat că s-au înşelat amarnic. Curtezanul fără dinţi zice că femeia care nu-i cade la picioare este o ţoapă. Aşa o fi. Apoi, neicuţă, dacă nici el nu se pricepe la femei, atunci, cine şi cum să o mai catalogheze! Curtezanul fără dinţi se laudă că ştie să citească în stele. Poate în stele verzi. Când vede o damă care-i place la nebunie, curtezanul face ochii cât cepele din producţia proprie. După doar un minut de contemplare, intră automat în călduri şi duduie ca o centrală termică veche pe cărbuni. La un moment dat, după cum se bâţâie, juri că a dat în boala copilului! Dacă s-ar uita cu mai multă luciditate în oglindă, poate că şi-ar reveni. Partea proastă constă în faptul că el chiar se crede fatal!