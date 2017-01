Cuscrul lui Băsescu, omul-cheie în dosarul mafiei bancare

07:02:07 / 25 Mai 2015

cand spui basism spui coruptie

Incredibil, astia sant hoti sadea, indiferent ca este Basaul, ca-i fratele lui, bine ca are numai unul, ca sant fetele lui, ca sant ginerii lui, ca sant cuscrii lui, ca sant finii lui, ca sant prietenii lui, ca sant politrucii servili care credeau ca Basaul ramane in functie pana la moarte. Nu exista in istoria Romaniei si a Europei un presedinte de tara care impreuna cu familia si clica lui sa talhareasca tara si poporul in cel mai crud stil mafiot. Dar degeaba, atata timp cat judecatorii, procurorii sant pusi in functii de el ca Kovesi, Morar, Stanciu, bosorugul ala de Zegrean si multi altii nu se ia de el, lui i se inchid dosarele, dosarul Flota cu prejudiciu de patru miliarde de dolari e o nimica toata pt. judecatori si ca sa nu se oboseasca prea mult l=au inchis.