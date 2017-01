Cutiile pentru reclamaţii de la Spitalul Clinic de Urgenţă - veşnic goale

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa este o unitate sanitară în care s-au adunat toate „bubele” sistemului sanitar. Chiar dacă nimeni nu recunoaşte făţiş acest lucru, există cadre medicale care doar în schimbul unor sume de bani îşi fac meseria. Mai mult, în Spitalul Judeţean există gîndaci care se plimbă atît prin sălile de operaţie, cît şi prin camerele bolnavilor, multă mizerie şi nu în ultimul rind, delăsare din partea angajaţilor, care nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi de salarii uită că rolul lor este să îngrijească şi să vindece bolnavii. De asemenea, în Spitalul Clinic Judeţean au murit oameni, iar rudele au dat vina pe medici. Cei care sînt internaţi în cea mai mare unitate sanitară spun că la Spitalul Judeţean se vine cu o boală şi se pleacă cu două. Nu puţini au fost cei care au apelat la ajutorul mass-media pentru a-şi face auzite problemele pe care le-au întîmpinat în unitatea medicală.

Cu toate acestea, cutiile din metal din spital pe care scrie cu litere de o şchioapă: Sugestii şi Sesizări n-au găzduit nico reclamaţie. Timp de cîteva săptămîni am verificat zilnic aceste cutii, dar de fiecare dată am constatat că sînt goale. Asistentele medicale ne-au spus că nu au văzut niciodată pe nimeni care să pună vreo hîrtie în aceste cutii, fapt care a fost confirmat de directorul unităţii sanitare, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. “Cutiile sînt goale în permanenţă. Ar fi bine dacă oamenii ar scrie ceea ce îi deranjează sau sugestiile pe care le au referitor la unele probleme. De asemenea, am putea afla ceea ce se întîmplă în secţii şi am putea lua măsuri”, a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Unii dintre pacienţi nici nu au observat că pe holurile spitalului există astfel de cutii. “Nu am avut timp să mă uit la ceea ce e pe hol. Pînă de curînd nici nu am putut să mă dau jos din pat, dar cred că dacă oamenii ar şti de aceste cutii şi dacă ar fi siguri că se vor lua măsuri, le-ar umple cu reclamaţii. Nu cred că vor fi prea mulţi care vor avea cuvinte de laudă. Motivele sînt numeroase, începînd de la condiţiile de igienă, pînă la banii pe care trebuie să îi bagi în buzunarele asistentelor şi infirmierelor”, a spus Marina Cincu, una dintre pacientele internate în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Alţi pacienţi se tem ca nu cumva o reclamaţie scrisă şi pusă în cutie să le aducă represalii din partea cadrelor medicale. “Îmi este teamă să scriu ceea ce mă deranjează şi să pun la cutie, deoarece este posibil ca una dintre asistente sau poate chiar vreun doctor să mă vadă cînd fac acest lucru şi apoi să îmi facă probleme. Şi aşa am destule probleme pentru că nu am bani… Nu am curaj să fac acest lucru, deşi sînt foarte multe lucruri negative de spus”, a spus unul dintre pacienţi, care a refuzat să îşi dea numele. Directorul Spitalului Clinic Judeţean susţine că nicio asistentă sau medic nu are posibilitatea de a deschide cutiile, deoarece cheile se află chiar la el. Amplasarea acestor cutii pentru reclamaţii şi sugestii a fost dispusă de ministerul Sănătăţii, fiind obligatorii în toate spitalele.