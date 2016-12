Cutremur cu magnitudinea de 7,5 în Papua Noua Guinee, urmat de o scurtă avertizare de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs astăzi în largul statului Papua Noua Guinee, generând o scurtă avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Pacificul de Sud şi Insulele Solomon din apropiere, relatează Bloomberg, în pagina electronică. Cutremurul s-a produs la 55 de kilometri sud-est de Kokopo, capitala provinciei East New Britain, unde locuiesc aproximativ 26.000 de persoane, potrivit institutului american de geofizică USGS. Centrul de avertizare în caz de tsunami din Pacific, care iniţial a emis o avertizare privind posibile valuri cu o înălţime de trei metri, a anunţat ulterior că ameninţarea a trecut. "Am simţit cutremurul timp de cinci minute", a declarat Mika Tuva, angajată la hotelul Rabaul, care nu a fost avariat. "Am crezut că erupe iarăşi vulcanul", a adăugat ea prin telefon, referindu-se la erupţia din 1994 care a condus la evacuarea oraşului Rabaul, cu 8.000 de locuitori. Aeroportul din Rabaul nu a suferit pagube, iar zborurile au aterizat conform programului, a declarat prin telefon ofiţerul Joe Tamlik. Papua Noua Guinee este situată la joncţiunea a trei plăci tectonice şi este afectată frecvent de cutremure care uneori generează tsunami. Seismul de luni s-a produs la o adâncime de 40 de kilometri, a precizat USGS. Acesta a fost resimţit şi în Insula Lihir, la circa 130 de kilometri nord, unde se află o mină de aur operată de Newcrest Mining Ltd.