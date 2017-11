Cutremur în PNL. Un greu al partidului intră după gratii!

Romeo Stavarache, fostul primar al Bacăului, a fost condamnat de Curtea de Apel Târgu Mureș la patru ani de închisoare cu executare, decizia fiind definitivă. Din pedeapsa lui Stavarache se scade perioada în care a fost în arest preventiv sau la domiciliu - circa opt luni. Totodată, fostului primar al Bacăului i se confiscă suma de 307.187 lei, primită cu titlu de mită. „Potrivit art. 71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal. Conform art. 81,82 din vechiul Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate prin prezenta, pe durata unui termen de încercare de 5 ani (3 plus 2 ani). Atrage atenţia inculpatului asupra respectării prevederilor art. 83 din vechiul Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 din vechiul Cod penal suspendă executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare stabilit prin prezenta. Constată că în prezenta cauză inculpatul Goian Liviu a fost reţinut 24 de ore în data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 3 februarie 2015 şi supus măsurii preventive a controlului judiciar de la 3 februarie 2015 până la data pronunţării prezentei. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Goian Liviu perioada reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu. Constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de acest inculpat. V. Conform art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod procedură penală cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului Stavarache Romeo(cu d.p.) de sub acuza comiterii infracţiunilor de luare de mită - faptă incriminată de disp. art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal, pentru patru fapte de luare de mită, ce ar fi fost comise în legătură cu denunţătorii Rusu Viorel(două fapte) şi Şoşu Constantin(o faptă) şi cu coinculpatul Căşuneanu Costel (o faptă). Conform art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal condamnă pe inculpatul Stavarache Romeo (cu d.p.), pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, la pedeapsa de 4 (patru) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat prin prezenta). Potrivit art. 71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal. Constată că în cauză inculpatul Stavarache Romeo a fost reţinut 24 de ore în data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 3 februarie 2015 şi de la 3 martie 2016 la 1 aprilie 2016 şi supus măsurii preventive a controlului judiciar de la 2 aprilie 2016 până la data pronunţării prezentei. Deduce din pedeapsa aplicată acestui inculpat perioada executată de acesta in stare de reţinere, arest preventiv şi arest la domiciliu", se arată în sentinţa magistraţilor.