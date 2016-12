Cutremur la ”News of the World”

• Credibilitate ştirbită • Săptămânalul britanic ”News of the World” deţinut de Rupert Murdoch, una dintre cele mai mari publicaţii cu subiecte de scandal, va scoate, duminică, ultima sa ediţie, în urma scandalului interceptării telefoanelor. Poliţia britanică a identificat aproape 4.000 de potenţiale victime ale practicii publicaţiei de a pune ilegal sub ascultare telefoane, fapt ce a revoltat societatea britanică, ajungând să facă subiectul unei dezbateri în Parlament. Practica nu este recentă şi deja au fost condamnări în acest caz, dar dosarul este departe de a fi închis. Un judecător va conduce o nouă anchetă, iar Andy Coulson, fost director de comunicare al premierului David Cameron şi fost angajat al publicaţiei, a fost arestat în legătură cu acest scandal, sub suspiciunea că a fost la curent sau chiar a fost direct implicat în interceptarea telefoanelor mobile. Andy Coulson a mai fost chestionat de poliţie în luna noiembrie şi a demisionat din postul din Downing Street în ianuarie, cu toate că ancheta a stabilit că nu există dovezi clare pentru a fi pus sub acuzare.

Săptămânalul ”News of the World”, care se vindea în 2,8 milioane de exemplare, este celebru pentru scandalurile cu celebrităţi şi scandalurile sexuale dezvăluite. Au existat apeluri insistente ca Rebekah Brooks, fostă editoare, acum director executiv la News International, să demisioneze, dar Rupert Murdoch a susţinut-o şi a afirmat că este mulţumit de activitatea ei. Acesta a părut că preferă să sacrifice ziarul sau cel puţin titlul pe care îl reprezenta, decât pe Rebekah Brooks. Editorul politic al publicaţiei, David Wooding, a declarat că vestea închiderii a căzut ca o bombă. David Wooding, care lucra pentru publicaţie de 18 luni, a declarat că aceasta era ”fantastică şi decentă”, se muncea mult dar jurnaliştii purtau povara păcatelor regimului precedent. Editorul publicaţiei, Colin Myler, a spus că vestea dată de James Murdoch a fost ”cea mai tristă din cariera sa profesională”. Două sute de persoane vor trebui să îşi caute, acum, noi slujbe. Publicaţia era confruntată cu boicotul cititorilor şi a pierdut şi încrederea sponsorilor. Ediţia de duminică a tabloidului nu va avea niciun fel de reclamă iar spaţiul alocat reclamelor şi încasările vor fi donate.

• Consecinţe serioase • Acest scandal ar putea avea consecinţe serioase pentru premierul David Cameron, care este apropiat de actuali şi foşti responsabili ai companiei-mamă ce edita ”News of the World”. Downing Street susţine că nu are nicio implicare în decizia închiderii publicaţiei. Scandalul ar putea afecta însă decizia Guvernului de a prelua compania BskyB. Premierul şi-a apărat decizia de a-l numi pe Andy Coulson, fostul editor-şef al publicaţiei, în funcţia de director de comunicaţii la Downing Street. Cameron a recunoscut, totuşi, că politicienii sunt vinovaţi că au ignorat practicile jurnalistice nefaste. Anterior, liderul laburiştilor, Ed Miliband, îi ceruse premierului să recunoască ”uriaşa eroare” pe care a făcut-o când l-a angajat pe fostul editor-şef al publicaţiei ”News of the World” ca director de comunicare.