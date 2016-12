Cutremure repetate la Galaţi; apel la calm

În ce priveşte activitatea seismică din judeţul Galaţi şi posibilele efecte asupra populaţiei, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, face un apel la calm către locuitori. „Activitatea seismică are un nivel scăzut, iar frecvenţa de producere este mică. Practic, magnitudini ale seismelor sub 2,0 Richter nu indică o îngrijorare privind zona Izvoarele. Situaţia este sub control şi permanent monitorizată de specialişti”, a declarat ministrul Costoiu. Potrivit informării transmise de Institutul Naţional de Fizică a Pământului (INFP), până în 20 septembrie 2014, în judeţul Galaţi au fost înregistrate 10 cutremure cu magnitudini între 0 şi 1,8 grade Richter. Conform datelor INFP, acceleraţia maximă înregistrată la cutremurul de 1,8 grade Richter din 18 septembrie 2014 a fost de 1,84 cm/s2, ceea ce corespunde unei intensităţi de II-III grade pe scara Mercalli. Potrivit INFP, la o intensitate de gradul II, cutremurul este slab, de regulă fiind simţit de puţine persoane, în special de cele aflate la etajele superioare ale clădirilor, în timp ce, la o intensitate de gradul II, cutremurul este perceptibil, fiind simţit în interiorul clădirilor şi mai pronunţat la etajele superioare. „Menţionăm că şi până în 10 septembrie 2014 s-au produs cutremure în zona Galaţi, dar nu au fost simţite la nivelul populaţiei. Acestea s-au produs cu o frecvenţă şi de 5-6 zile între ele, înregistrându-se magnitudini mai mici de 2,0 grade Richter”, se mai arată în informarea INFP.