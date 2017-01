Cutremurul din noiembrie a scos 500.000 euro din vistieria PAID

PLANURI MARI Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a plătit 500.000 euro pentru dosarele aferente cutremurului din 22 noiembrie 2014, cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, a declarat ieri directorul general al PAID, Nicoleta Radu-Neacșu. „2014 a fost primul an în care am avut foarte multe dosare. Daunele au fost extrem de mici. Pentru cutremurul din 22 noiembrie, ne-am confruntat cu un număr foarte mare de cereri, unele dintre ele discutabile. Legea are anumite lacune, care nu ne permit să scoatem de la plata daunelor niciun dosar, chiar dacă uneori este vorba de mici, foarte mici crăpături. Aici ne-ar ajuta foarte mult o franșiză“, a spus Neacșu, precizând că „PAID nu a intrat în banii de reasigurare, suma fiind plătită din rezerva proprie“. Pentru anul în curs, Pool-ul vrea să aloce 1% din veniturile din 2014 pentru o campanie de informare a populaţiei, care va aduce un plus de 10% la nivelul portofoliului de poliţe, de la 1,5 milioane în decembrie 2014. „Am încheiat 2014 cu un portofoliu de 1,49 milioane poliţe, dublu faţă de 2013, dar în scădere de la un maxim de 1,57 milioane atins la începutul lui septembrie“, a punctat șeful PAID.

CE-I DE FĂCUT Reprezentanții Pool-ului au propus Autorității de Supraveghere Financiară o serie de modificări ale legislației, pentru a putea funcționa mai bine - „Spre exemplu, ne dorim să vindem direct poliţe obligatorii, nu doar prin brokeri. De asemenea, credem că lipsa interesului brokerilor faţă de poliţele PAD este cauzată de comisionul mult prea mic. O soluţie ar fi majorarea preţului poliţelor PAD, care, dacă ar fi pusă în aplicare, ar permite şi cumpărarea unei reasigurări mai bune“. În prezent, polițele costă 10, respectiv 20 euro.