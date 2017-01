Cuvîntarea Elenei Udrea

Ca şi alte formaţiuni politice cărora le-au murit lăudătorii, PD-L a făcut şi continuă să facă mult caz de tinerii pe care, chipurile, îi promovează pe diverse funcţii sau îi propune pentru anumite candidaturi. Cînd se fac comentarii, evident, la nivel de definiţii, despre reforma în politică, tînăra generaţie este prezentată ca… indicator demografic! Dacă e la modă să se bată apa în piuă despre tînăra generaţie, nicio problemă, se bate! Fără jenă şi cu un apetit desăvîrşit pentru bla-bla-bla-uri. Situaţia tinerilor din politică corespunde exact cu situaţia gri din economie, unde, la fel şi pe acelaşi ton mieros, se promit, într-o veselie greţoasă, locuri de muncă. E drept, la congrese, în funcţie de anumite interese, se vorbeşte frumos despre tineri, cum altfel! Nu-i aşa, ei sînt viitorul patriei, că prezentul aparţine altora! Cuprinşi de beţia de cuvinte, unii mahări de partid îşi pigmentează spiciurile cu un anumit patos revoluţionar, pentru a fi cît mai convingători dar, în realitate, tinerilor nu li se oferă nimic! Poate, cel mult, promisiuni deşarte. Auzim deseori dulcegării de genul: ”Voi sînteţi mîndria ţării”(!!) Din punct de vedere propagandistic, sună frumos şi de-a dreptul emoţionant. Îţi şi imaginezi, în diverse ipostaze, cum vechii politicieni din PD-L Constanţa, care au adunat destule mandate lîngă butoiul cu miere al puterii, lasă locul lor celor tineri… Aiurea. Nu o să-l convingi niciodată pe deputatul Laurenţiu Mironescu că e timpul să se dedice meseriei! Pentru care, spune el, s-a pregătit cu mari sacrificii, fluturîndu-ne pe sub nas teancul lui de masterate, că vorba aia, înţeleg de la domnia sa că politica nu e rentabilă… Nu am auzit niciun veteran al partidului să declare că cedează locul său unui tînăr pe care l-a pregătit în mare tăină. De aceea, dacă te uiţi pe listele parlamentare, constaţi că în colegii este o aglomerare de feţe acre. În fapt, nu numai la PD-L clienţii abonaţi la un loc în Parlament sînt uşor de recunoscut. Zilele trecute, pentru că tot vorbim de tînăra generaţie din politică, mi-a atras atenţia o declaraţie a domnului Mircea Banias, liderul interimar al PD-L Constanţa. Citez: ”L-am propus pe Adi Sponte pentru că nu aveam niciun tînăr candidat”. Domnul Banias se referea, evident, la candidaturile pentru alegerile parlamentare din toamna acestui an. Reţineţi, “Nu avem niciun candidat tînăr”(!!!) Cine spune asta? Un lider de partid serios, care, nu-i aşa?, îşi cîntăreşte cu atenţie fiecare frază pe care o adaugă în declaraţiile sale publice. Nu ştiu dacă, în PD-L Constanţa, se poate vorbi doar despre o criză de tineri, ci, în general de cadre credibile şi capabile să ducă greul unei competiţii electorale, care se anunţă a fi extrem de dură. În contextul actual, declaraţia liderului pedeliştilor constănţeni nu sună bine şi nici încurajator pentru viitorul formaţiunii politice pe care o păstoreşte. Îmi amintesc că, în diverse situaţii, nu numai la nivel local, reprezentanţii de seamă ai PD-L făceau apologia tinereţii fără bătrîneţe. Am ascultat nenumărate discursuri seci pe tema necesităţii promovării tineretului, dar, în cele din urmă, toate s-au dovedit a fi o banală acumulare de apă de ploaie. Dacă nu sînt tineri competitivi, pe ce se bazează teoriile Elenei Udrea, care, deunăzi, amintindu-ne de tezele de la Neptun, trasa, ca principală sarcină, refacerea organizaţiei judeţene Constanţa a PD-L! De necrezut, după ce domnia sa a pus la pămînt una dintre cele mai puternice filiale ale partidului pe care îl reprezintă după cum îi vine dumneaei bine mopul, alţii sînt puşi să lipească cioburile oalei sparte! În opinia mea, Elena Udrea ar fi trebuit să manifeste un minim de bun simţ politic şi să nu se mai înfingă la microfon pentru a da indicaţii preţioase. Mă refer, evident, la cuvîntarea Elenei Udrea cu ocazia prezentării la Constanţa a programului de guvernare al PD-L. Dacă, astăzi, Banias spune că nu există candidaţi tineri în PD-L Constanţa, cu siguranţă, acest lucru se datorează şi Elenei Udrea. Unii dintre ei au fost măturaţi de valul excluderilor. Alţii, cum este cazul lui Mihai Petre, au fost marginalizaţi, locul lor fiind luat de diverşi intruşi promovaţi de pe la alte partide. Cei mai mulţi s-au scîrbit şi au renunţat să mai candideze, acceptînd rocadele de salon. Din cuvîntarea Elenei Udrea de la Constanţa nu reiese că tinerii s-ar afla în prima linie. Nici nu au cum de vreme ce “senatorii de drept” fac jocurile în partid şi hotărăsc după cum le vine lor bine. Pentru eclipsa de tineri, s-a găsit o explicaţie în ce priveşte absenţa lor de pe listele parlamentare. Nu au notorietate. Cu excepţia faptului că a fost cînd omul lui Moinescu, cînd omul lui Stelian Duţu, care este notorietatea pe care se mizează în cazul lui Senol Zevri? Întreb şi eu, pentru că nu am înţeles nimic din cuvîntarea Elenei Udrea!