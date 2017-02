Cuvintele au putere! Campanie Discovery împotriva hărţuirii online

Discovery a lansat o campanie ce se va desfășura pe pagina sa de Facebook, cu obiectivul de a-și informa cei peste 1,2 milioane de fani asupra fenomenului de cyberbullying, precum și de a-i mobiliza în lupta împotriva acestei forme de hărțuire. “De când am lansat pagina de Facebook Discovery România, în 2010, ne-am concentrat să construim o comunitate cu valori și interese comune, îndreptate în direcția satisfacerii curiozității într-o manieră constructivă. Acum, am ajuns la peste 1,2 milioane de fani și, pentru că avem de dezbătut atât de multe subiecte legate de lumea înconjurătoare, cred că e foarte potrivit să ne amintim de regulile sănătoase de interacțiune, chiar și în mediul virtual. Reacțiile utilizatorilor pe pagina noastră de Facebook cu ocazia mesajului aniversar pentru Stephen Hawking, postat la începutul acestui an, ne-au determinat să lansăm această campanie împotriva oricărei forme de intimidare în mediul online. Cyberbullying-ul și discursurile care instigă la ură sunt probleme ce capătă amploare, cu consecințe în lumea reală. Din punctul nostru de vedere, internetul și social media ar trebui să fie locuri în care oricine să își poată exprima opinia, fără teama că va fi ținta unor atacuri personale sau a unor comentarii injurioase”, a spus Ada Roseti, director de programe Discovery Networks Europa Centrală și de Est.

Campania va include o serie de materiale video realizate de Ana Morodan, blogger de modă, Mikey Haș, vlogger, Marius Chivu, scriitor, și alte personalități care își vor împărtăși propriile povești legate de cyberbullying. Discovery România va promova campania în rândul fanilor săi de pe Facebook, încurajând conversațiile care respectă regulile de interacțiune disponibile aici. Campania de educare va continua până la finalul lunii martie, prin publicarea pe conturile de socializare Discovery România a unor articole și analize despre cyberbullying.

* Cyberbullying-ul sau hărțuirea online este bullying-ul realizat prin dispozitive mobile sau internet. Cyberbullying-ul este foarte neplăcut pentru că poate fi public, greu de dat jos de pe internet și poate afecta utilizatorii tot timpul. (Sursa)

