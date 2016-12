CUZA VODĂ - Lucrări întrerupte din lipsa fondurilor guvernamentale

Multe administraţii publice locale din judeţul Constanţa, ale căror bugete nu ajung nici pentru cheltuielile minime de întreţinere şi salarii, au ajuns la limită şi situaţia nu dă semne că ar urma să se îndrepte. Chiar dacă de-a lungul timpului au elaborat strategii multianuale sau au demarat proiecte care se întind pe mai mulţi ani, unele primării tind să rămînă în paragină din cauza lipsei fondurilor, dar mai ales pentru că administraţiilor locale nu le sînt alocate fondurile pe care trebuiau să le primească de la Guvern. Un exemplu în acest sens este Primăria Cuza Vodă, care a întrerupt lucrările de reabilitare la şcoala din localitate şi pe cele de construcţie la grădiniţă pentru că nu a primit încă de la Guvern banii pentru proiect. „În mare parte, lucrările au fost executate, însă nu am primit banii datoraţi constructorului, care a oprit lucrarea. Avem restanţe de 4,4 miliarde de lei vechi, pe care, oricît ne-am strădui, nu avem de unde să le scoatem, ca să onorăm lucrarea. Am primit din partea Guvernului doar 250 de milioane lei vechi, ceea ce este mai mult decît insuficient”, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. Nici în ceea ce priveşte lucrările la grădiniţa din localitate administraţia locală nu stă mai bine, pentru această lucrare primind 500 de milioane de lei vechi, în condiţiile în care valoarea proiectului este de două ori mai mare decît cea a proiectului şcolii. “Au fost efectuate lucrări în valoare de 7,7 miliarde de lei vechi, iar Guvernul ne-a alocat 500 de milioane de lei. Grădiniţa este finalizată în proporţie de 95%, însă constructorul a părăsit lucrarea, iar noi trebuie să o păzim. Copiii nu vor putea să înveţe în condiţii optime din toamna acestui an, după cum am promis, pentru că aceste clădiri nu sînt finalizate”, a mai spus Dumitru.