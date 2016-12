CV 2004 Tomis, a doua înfrângere în acest sezon

CV 2004 Tomis Constanţa a început cu stângul returul sezonului regulat din Divizia A1 la volei feminin. Campioana României a evoluat sâmbătă pe terenul unei rivale la titlu, Dinamo Bucureşti, care s-a impus cu 3:1 (25:19, 26:24, 21:25, 25:19). Voleibalistele constănţene au fost de nerecunoscut în acest meci, comiţând o sumedenie de erori: 15 în atac, 14 la preluare şi 8 la serviciu! „Nu Dinamo a câştigat meciul, noi am făcut practic cadou aceste trei puncte. Jocul nostru a avut multe sincope, pur şi simplu nu am reuşit să ne revenim. Nu ne-am putut face jocul nostru obişnuit, am fost deficitare la fiecare element. Dinamo nu ne-a surprins cu nimic, dar nu ne-a ieşit aproape nimic astăzi (n.r. - sâmbătă)”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul formaţiei constănţene. Edificator pentru oscilaţiile în joc ale formaţiei de pe Litoral este faptul că a câştigat primul punct al meciului, însă Dinamo conducea cu 8:1 la primul time-out tehnic! În setul al doilea, Tomis a condus cu 21:18, dar a cedat cu 24:26. În setul câştigat de Constanţa (25:21), gazdele au condus la un moment dat cu 20:13!!!

Au evoluat - Dinamo (antrenori Zoran Terzic şi Branko Kovacevic): Simanic - Koleva, Marcovici, Wojcieska, Mendes, Cărbuneanu şi Ştefan-libero (au mai jucat Mincă, Baciu şi Smărăndache); Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga -Thais, Gavrilescu, Butnaru, Vesovic, Zakreuskaya şi Vujovic-libero (au mai jucat Cazacu, Zarkova, Bogmatser şi Ispas).

Pentru “sirene” urmează încă o săptămână de foc, cu alte două meciuri foarte dificile. Miercuri vor primi vizita liderului Ştiinţa Bacău, iar sâmbătă vor evolua pe terenul unei echipe foarte incomode, SCM U. Craiova.

Alte rezultate înregistrate în etapa a 12-a: Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti 3:0 (22:24, 24:25, 27:25; 25:23; 25:17); SCM U. Craiova - U. Cluj 3:0 (25:22, 25:18, 25:17); CSM Sibiu - CSU Tg. Mureş 0:3 (23:25, 23:25, 18:25); Penicilina Iaşi - CSM Lugoj 1:3 (25:21, 18:25, 20:25, 15:25); Argeş Volei Piteşti - Unic Piatra Neamţ 1:3 (19:25, 25:16, 13:25, 27:29).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 33p (setaveraj: 34:5); 2. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 29p (32:11); 3. Dinamo Bucureşti 25p (29:17); 4. CSU Tg. Mureş 25p (26:16); 5. Unic Piatra Neamţ 24p/11j (27:13); 6. SCM U. Craiova 23p/11j (26:12); 7. CSM Bucureşti 19p (22:23); 8. CSM Lugoj 16p (20:24); 9. Penicilina Iaşi 6p (9:31); 10. Argeş Volei Piteşti 5p (10:33); 11. CSM Sibiu 4p (9:33); 12. U. Cluj 4p (9:35).