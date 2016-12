CV 2004 Tomis a început bine sezonul

Săptămâna trecută, la Tg. Mureş, a avut loc ediţia 2012 a Cupei Ardealul la volei feminin, turneu amical tradiţional organizat în luna septembrie de clubul Medicina din localitate. Pe primul loc s-a clasat CV 2004 Tomis Constanţa, campioana ultimelor două ediţii în România, echipă care a înregistrat numai victorii în cele cinci meciuri jucate: 3:0 cu CSM Sibiu, 3:2 cu CSU Medicina Tg. Mureş şi 3:1 cu CS Volei Alba-Blaj, Ştiinţa Bacău şi SCM U. Craiova. Un bilanţ încurajator pentru o echipă la care şapte jucătoare din totalul de unsprezece sunt noi!

„Concluziile sunt bune în privinţa rezultatelor, mai ales că am câştigat primul turneu pe care l-am jucat în acest sezon. Este bine pentru noi, ne motivează pentru meciurile care urmează, dar nu ne mulţumim cu atât. Ne-am strâns destul de târziu, relaţiile de joc nu sunt încă formate şi mai avem mult de muncă. Îmbucurător este că am câştigat toate meciurile, că avem o stare de spirit bună şi ne antrenăm foarte bine. Per total, evoluţia echipei a fost bună, ţinând cont că suntem multe jucătoare care venim după o pauză destul de lungă”, a concluzionat căpitanul echipei constănţene, Claudia Gavrilescu. „Sunt mulţumit în primul rând de rezultate, însă nu foarte mulţumit de cum am jucat. Dar au fost primele noastre meciuri de la reluarea pregătirilor, iar două jucătoare noi, Lamb şi Sevarika, au venit direct la turneu. În plus, Jeoselyna Rodriguez a avut două-trei zile în care nu s-a antrenat, din cauza problemelor cu viza. Să nu uităm că a fost doar un turneu de pregătire, pe care toate echipele l-au folosit pentru verificările înaintea noului sezon. De exemplu, rivala noastră la titlu, Ştiinţa Bacău, a folosit multe rezerve în meciul cu noi”, a afirmat antrenorul principal Darko Zakoc.

Formaţia de pe Litoral se va antrena la Constanţa până joi, când va pleca în Franţa pentru al doilea turneu din această lună, “Trophee Femina” de la Istres, programat de vineri până duminică. La el mai participă gazdele de la Istres Ouest Provence Volley, RC Cannes (campioana Franţei şi finalista ultimei ediţii a Ligii Campionilor) şi Universal Volley Modena (Italia, locul 5 în campionatul trecut). Din Franţa, “sirenele” vor pleca direct la Istanbul, unde vor participa la ultimul turneu înainte de reluarea campionatului intern, în perioada 3-5 octombrie. În Turcia, Tomis va întâlni pe Galatasaray Istanbul, Azerrail Baku şi încă o echipă din prima ligă turcă.