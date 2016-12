CV 2004 Tomis, a şasea victorie consecutivă în campionat

Deşi se anunţa ca o deplasare relativ dificilă, partida pe care CV 2004 Tomis Constanţa a jucat-o sâmbătă, pe terenul lui CSM Bucureşti, s-a dovedit în cele din urmă destul de lejeră. Tomis a evoluat din nou bine, iar gazdele au oferit o replică mai puternică doar în setul al doilea, pe care l-au câştigat cu 25:21 după ce au fost conduse cu 20:21. În rest, formaţia antrenată de Darko Zakoc şi-a respectat statutul de favorită, iar scorul pe seturi este elocvent în privinţa diferenţei de valoare între cele două echipe: CSM Bucureşti - CV 2004 Tomis Constanţa 1:3 (18:25, 20:25, 25:21, 12:25). „Am luat foarte în serios această partidă, pentru că veneam după meciul-maraton cu Berrgamo şi eram conştiente că nu avea să ne fie uşor. Am câştigat lejer două seturi, apoi ne-am pierdut puţin concentrarea, dar ne-am revenit imediat şi în setul 4 nu s-a pus problema învingătoarei. Setul 3 a fost o întâmplare: am condus tot timpul, dar am terminat prost, cu cinci puncte pierdute la 21:20 pentru noi. Important este că am luat cele trei puncte. Asta ne interesează cel mai mult în acest moment”, a declarat Marina Vujovic, libero-ul Tomisului.

Au evoluat - CSM (antrenor Marian Constantin): Popova - Iosef, Sosa, B. Moldovan, I. Radu, Skrabatun şi R. Popescu - libero (a mai jucat: Pantazi); Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Vesovic, Zarkova, Butnaru, Cazacu, Zakreuskaya şi Vujovic - libero (au mai jucat: Gavrilescu, Bogmatser şi Trică).

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 8-a: CSM Lugoj - Dinamo Bucureşti 1:3 (25:21, 16:25, 12:25, 20:25); Argeş Volei Piteşti - Ştiinţa Bacău 0:3 (13:25, 17:25, 21:25); Penicilina Iaşi - SCM U. Craiova 0:3 (23:25, 17:25, 22:25); U. Cluj - CSU Tg. Mureş 1:3 (25:21, 24:26, 24:26, 16:25); Unic Piatra Neamţ - CSM Sibiu 3:0 (25:17, 25:23, 25:17).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 21p (setaveraj: 22:5); 2. Unic Piatra Neamţ 20p (22:6); 3. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 20p (22:8); 4. Dinamo Bucureşti 19p/9j (21:11); 5. CSU Tg. Mureş 16p (17:12); 6. SCM U. Craiova 14p (17:12); 7. CSM Bucureşti 14p (16:15); 8. CSM Lugoj 10p (14:16); 9. Argeş Volei Piteşti 5p (7:21); 10. CSM Sibiu 3p (7:21); 11. Penicilina Iaşi 3p (4:21); 12. U. Cluj 2p/9j (5:27).

ASTĂZI, TOMIS JOACĂ ÎN DEVANS CU PENICILINA IAŞI. Campioanele nu au deloc vreme de odihnă! Astăzi, CV 2004 Tomis va susţine un meci în devans contând pentru etapa a 9-a a Diviziei A1, cu Penicilina Iaşi. Partida, care va începe la ora 14.00 şi va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, constituie ultimul test pentru voleibalistele constănţene înainte de ultimul meci al anului. Acesta este programat joi (ora 21.30, PalaFacchetti din Treviglio), în etapa a 4-a din Liga Campionilor, contra campioanei Italiei, Volley Bergamo.