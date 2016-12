CV 2004 Tomis, campioană naţională pentru a doua oară consecutiv

Conform aşteptărilor, CV 2004 Tomis Constanţa a “închis” aseară finala Diviziei A1 la volei feminin, după 3:0 (25:15, 25:23, 25:19) cu Ştiinţa Bacău în meciul al treilea. Cu scorul general de 3-0, Tomis a câştigat al doilea titlu naţional consecutiv şi va participa din nou în Liga Campionilor!

TOMIS A CÂŞTIGAT FINALA CU SERVICIUL. Publicul prezent aseară în Sala Sporturilor din Constanţa şi-a susţinut în permanenţă echipa favorită, care nu a avut deloc un meci uşor în faţa unui Bacău care şi-a jucat şansa până la capăt. Formaţia oaspete a început foarte bine fiecare set (scorul a fost 2:6 în primul set, 1:5, 4:8 şi 10:14 în al doilea, 0:3 şi 2:5 în ultimul), dar apoi s-a stins în urma numeroaselor greşeli în preluare (campioană: Elisei). Lipsit de soluţii pe banca de rezerve, Florin Grapă a înlocuit-o pe extrema Sobo (n-a jucat la Constanţa, fiind accidentată, dar nici ea nu excelează la preluare!) cu o atacantă, Breban, iar formaţia constănţeană a insistat cu serviciul pe Elisei, care nu a rezistat. Foarte bine au servit ieri Thais, Butnaru, Gavrilescu şi Neaga, iar Zakreuskaya a fost principalul om de atac al Tomisului. Şi gazdele au avut o jucătoare absentă, Zarkova fiind plecată la echipa naţională, însă revenirea după accidentare a “căpitanului” Gavrilescu a făcut ca absenţa bulgăroaicei să nu se simtă.

Au evoluat - CV 2004 Tomis (antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Thais, Gavrilescu, Butnaru, Vesovic, Zakreuskaya şi Vujovic - libero (a mai jucat: Cazacu; rezerve neutilizate: Bogmatser şi Ispas); Ştiinţa (antrenori: Florin Grapă şi Melu Manta): Polishchuk - Bălţatu, Herlea, Lupu, Breban, Elisei şi Manu - libero (au mai jucat: Miclea-Grigoruţă, Faleş şi Bîrzan). Au arbitrat: Bogdan Stoica şi Silvian Lungu (ambii din Bucureşti).

Iată jucătoarele care au contribuit la cucerirea titlului naţional în ediţia 2011-2012: Claudia Gavrilescu, Elena Butnaru, Yuliya Bogmatser, Tsvetelina Zarkova, Cristina Cazacu, Katsiaryna Zakreuskaya, Diana Neaga, Alexandra Trică (jucătoare plecată în iarnă), Radosveta Teneva (jucătoare plecată în iarnă), Jovana Vesovic, Andreea Ispas, Marina Vujovic, Thais Julio şi Ana-Maria Şerban. Antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe. Preparator fizic: Daniel Misic. Fizioterapeuţi: Eugen Pascale şi Marian Bucureşteanu. Statistician: Predrag Zucovic. Conducerea clubului: Cristian Zgabercea (preşedinte), Costinel Stan (preşedinte executiv), Constantin Ferenţi (team-manager).

Imediat după meci, în Sala Sporturilor a început fiesta! În aşteptarea festivităţii de premiere, campioanele au dansat pe muzica unei fanfare care a întreţinut atmosfera în sală şi în fiecare pauză a meciului, apoi au făcut turul de onoare al sălii, mulţumind publicului. În aplauzele spectatorilor şi pe acordurile celebrei “We Are The Champions”, au fost premiate jucătoarele de la Ştiinţa Bacău, apoi şi fetele de la Tomis. “Sirenele” au primit medaliile şi tricourile albe de campioane naţionale de la Viorel Manole, secretarul general al Federaţiei Române de Volei, şi de la Elena Frîncu, membru al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

DECLARAŢII LA FINALUL CAMPIONATULUI. „Eu, ca şi căpitan al echipei, am răspuns la întrebările dv. tot anul. Acum, la finalul campionatului, nu vreau să spun decât atât: Ne-am ţinut de cuvânt!” - Claudia Gavrilescu (căpitan CV 2004 Tomis), arătând ziariştilor trofeul cuvenit campioanei naţionale la volei feminin pe 2012. „Mă simt extraordinar! Sunt fericită pentru că am reuşit să câştigăm acest meci atât de important. A fost ultimul pas spre titlu, nu a fost uşor să ne impunem, dar am demonstrat că suntem jucătoare valoroase şi că avem o echipă foarte puternică” - Katsiaryna Zakreuskaya (jucătoare CV 2004 Tomis). „Acest titlu înseamnă foarte mult pentru noi. Am muncit mult ca să-l câştigăm şi suntem foarte bucuroase că am păstrat titlul la Constanţa. Le felicit pe fete, pentru că împreună am reuşit să trecem peste toate obstacolele din acest an. A fost excepţional ce am realizat anul acesta la Constanţa. Mulţumesc staff-ului tehnic, celor care au avut încredere în noi şi în special publicului acesta minunat, care a ştiut tot timpul să ne susţină în momentele grele” - Diana Neaga (jucătoare CV 2004 Tomis). „Mă bucur pentru fete, ele sunt eroinele care au reuşit această victorie şi le sunt recunoscător. De asemenea, vreau să mulţumesc celor din staff-ul meu, din conducerea clubului, celor pe care nu îi vedeţi în jurul terenului la meciuri, toată lumea şi-a adus contribuţia la câştigarea acestui titlu. O contribuţie importantă a avut şi publicul din Constanţa, care a fost lângă noi la toate meciurile şi ţin să le mulţumesc din suflet tuturor spectatorilor pentru ajutorul lor” - Darko Zakoc (antrenor principal CV 2004 Tomis). „Acest titlu înseamnă enorm de mult! Înseamnă un vis împlinit, înseamnă o nouă participare în Liga Campionilor, înseamnă o mare bucurie adusă acestor spectatori şi tuturor celor care au fost alături de echipă! Le mulţumesc foarte mult tuturor şi în special celor care ne-au ajutat cel mai mult, cei de la Consiliul Judeţean, consilierii şi preşedintele Nicuşor Constantinescu” - Cristian Zgabercea (preşedinte CV 2004 Tomis).

BRONZ PENTRU DINAMO. Tot ieri s-a încheiat şi finala mică a campionatului, în care Dinamo Bucureşti s-a impus cu scorul general de 3-0 în faţa lui CSM Bucureşti. În ultimul meci, Dinamo a câştigat în deplasare cu 3:1 (25:19, 27:29, 25:18, 25:17).