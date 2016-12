CV 2004 Tomis Constanţa joacă mâine în Italia

Mâine, de la ora 21.30, PalaFacchetti din Treviglio va găzdui meciul dintre campioana Italiei, Volley Bergamo, şi CV 2004 Tomis Constanţa, campioana României, contând pentru etapa a 4-a din Liga Campionilor la volei feminin. Meciul poate decide ocupanta locului 3 în Grupa D, în condiţiile în care Azerrail Baku şi Vakifbank TTelekom Istanbul par a fi acontat deja primele două poziţii. Înaintea jocului de mâine, Tomis are două puncte, iar Bergamo un punct, astfel că italiencele au nevoie de o victorie de trei puncte pentru a urca în clasament înaintea echipei constănţene. Însă, dat fiind sistemul de desfăşurare al Ligii Campionilor ediţia 2011-2012, Tomis ar putea ajunge în faza eliminatorie a competiţiei chiar dacă va rămâne cu aceste două puncte! Şi asta pentru că, în acest sezon, Confederaţia Europeană de Volei a desemnat capitala Azerbaidjanului, Baku, drept gazdă a Final Four, astfel că s-a renunţat la play-off-uri în faza eliminatorie. În loc de 12 echipe, în faza eliminatorie a LC (optimi de finală) vor ajunge 16 echipe din totalul de 20 care evoluează în grupe. Aşadar, merg în optimi primele trei clasate din cele cinci grupe (15 echipe) plus cea mai bună dintre ocupantele poziţiei a patra în clasament. Celelalte patru formaţii vor ”aluneca” în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înaintea semifinalelor), astfel că la finalul fazei grupelor în LC nicio formaţie nu va fi eliminată din Cupele Europene!

La jumătatea fazei grupelor, după ce fiecare echipă a jucat câte trei partide, situaţia în cele cinci grupe se prezintă astfel - GRUPA A: 1. RC Cannes 9p (setaveraj 9:2); 2. Eczacibasi VitrA Istanbul 5p (7:6); 3. MC-Carnaghi Villa Cortese 4p (6:7); 4. Schweriner SC 0p (2:9); GRUPA B: 1. Fenerbahce Universal Istanbul 9p (setaveraj 9:0); 2. Rabita Baku 6p (6:3); 3. ASPTT Mulhouse 3p (3:7); 4. Dresdner SC 0p (1:9); GRUPA C: 1. Dinamo Kazan 8p (setaveraj 9:3); 2. Atom Trefl Sopot 5p (6:5); 3. Volero Zurich 4p (6:7); 4. VK Modranska Prostejov 1p (3:9); GRUPA D: 1. Azerrail Baku 9p (setaveraj 9:1); 2. Vakifbank TTelekom Istanbul 6p (6:3); 3. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 2p (3:8); 4. Volley Bergamo 1p (3:9); GRUPA E: 1. Bank BPS Fakro Muszyna 8p (setaveraj 9:3); 2. Scavolini Pesaro 6p (7:3); 3. Dinamo Moscova 4p (5:6); 4. Steaua Roşie Belgrad 0p (0:9).

În disputa (teoretică) pentru cea mai bună echipă dintre ocupantele locului 4 în cele două grupe, reprezentanta Grupei D (Tomis sau Bergamo) stă cel mai bine. Schweriner SC, Dresdner SC şi Steaua Roşie Belgrad au şanse minime să câştige măcar un punct în grupele lor, la fel ca şi Modranska Prostejov, formaţie care a acumulat deja un punct.