CV 2004 Tomis, învinsă la debutul în LC la volei feminin

CV 2004 Tomis Constanţa a părăsit învinsă terenul la prima partidă jucată în Liga Campionilor la volei feminin, 0:3 (19:25, 18:25, 22:25) cu Azerrail Baku. În faţa a circa 1.500 de spectatori entuziaşti şi gălăgioşi, care au umplut Sala Sporturilor din Constanţa, campioana României nu a făcut un meci slab în faţa unei formaţii cu lot extrem de valoros, cu multe vedete ale voleiului mondial. În multe rânduri jucătoarele de la Tomis s-au ridicat la valoarea adversarelor, însă au comis greşeli nepermise în momentele importante ale seturilor, în special pe finalul acestora, când oaspetele au făcut diferenţa.

Voleibalistele constănţene au început cu mult curaj, au condus cu 4:3, însă formaţia azeră a revenit la 4:10 pe serviciul bielorusei Kavalchuk. A fost un avans decisiv pentru adjudecarea primului set, scor 19:25. Cu junioara Cazacu activă la fileu, Tomis a condus cu 4:1, 6:4 şi 8:5, dar nu a reuşit să se menţină la conducere decât până la al doilea time-out tehnic. Erorile constănţene la recepţia serviciului (de la 15:14 scorul a devenit 16:24!) au urcat scorul la 0:2, după 18:25. Setul al treilea a fost cel mai echilibrat. Tomis s-a ţinut aproape de Azerrail până la 21 egal, când oaspetele au punctat de trei ori la rând şi au închis meciul după 22:25.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Sper ca acest debut în Liga Campionilor să ne prindă bine şi să fim din ce în ce mai bune de la meci la meci. Cred că pe finaluri de set a contat decisiv valoarea individuală a jucătoarelor de la Azerrail” - Claudia Gavrilescu (căpitan CV 2004 Tomis). „Azerrail este o echipă foarte puternică şi sper că publicul nu a plecat dezamăgit de această înfrângere. Mulţumim spectatorilor care au venit la sală, îi mai aşteptăm. În fond, am pierdut meciul, dar am câştigat foarte multă experienţă” - Cristina Cazacu (jucătoare CV 2004 Tomis). „Felicit pentru victorie formaţia din Azerbaidjan, care şi-a confirmat aici valoarea superioară, individual şi ca echipă. Au fost momente ale meciului în care am rezistat adversarelor, în special în prima parte a fiecărui set, însă apoi au intervenit greşelile tehnice individuale, care nu sunt permise împotriva unor echipe ca Azerrail. Diferenţa s-a făcut astăzi în special din cauza preluării noastre deficitare şi forţei superioare a trăgătoarelor adverse” - Darko Zakoc (antrenor principal CV 2004 Tomis). „Nu a fost un meci uşor pentru noi, pentru că nu ştiam nimic despre echipa din Constanţa, ci doar despre unele jucătoare, care evoluează pentru echipele lor naţionale” - Oksana Parkhomenko (căpitan Azerrail). „Da, se poate spune că echipa mi-a făcut victoria cadou. Cred că am făcut un meci destul de bun, ţinând cont că formaţia noastră de-abia s-a reunit şi mai avem destul până ne vom intra în ritm” - Heather Bown (jucătoarea de la Azerrail a împlinit chiar ieri 33 de ani). „Nu a fost un meci uşor pentru noi. Echipa din Constanţa are multe jucătoare tinere, a evoluat bine şi ţin să o felicit pentru jocul de azi. Au fost multe greşeli în jocul formaţiei mele, pentru că ne-am reunit abia acum trei zile, la Istanbul, când s-au întors jucătoarele de la Cupa Mondială, apoi am venit direct la Constanţa” - Faig Garayev (antrenor principal Azerrail).

Au evoluat - Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Cazacu, Butnaru, Gavrilescu, Teneva, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Zakreuskaya, Zarkova, Bogmatser, Trică); Azerrail (antrenori Faig Garayev şi Vugar Aliyev): O. Parkhomenko - Rahimova, Bown, Anzanello, Elisangela, Kavalchuk şi Korotenko - libero (au mai jucat: Pannoy şi Tamas).

Celălalt meci din Grupa D, Volley Bergamo - Vakifbank TTelekom Istanbul, va avea loc astăzi, de la ora 21.30.