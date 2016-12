CV 2004 Tomis, prim pas spre finala Cupei CEV

Jucătoarele de la CV 2004 Tomis au fost din nou eroine, aşa cum le spunea antrenorul principal al formaţiei, Darko Zakoc, după meciul câştigat cu 3:1 la Krasnodar, acum două săptămâni. Aseară, în Sala Sporturilor, voleiul feminin constănţean a mai scris o pagină de istorie: Galatasaray Istanbul, a patra clasată în puternicul campionat din Turcia, a părăsit terenul învinsă cu scorul de 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) de o formaţie, CV 2004 Tomis, căreia vara trecută nimeni nu i-ar fi dat vreo şansă la accederea în semifinalele unei cupe europene. Debutantă în Liga Campionilor şi eliminată încă din faza grupelor, cu o singură victorie în şase partide, Tomis a ajuns în Cupa CEV, competiţie în care este neînvinsă! Iar victoria de aseară, dar mai ales felul în care a fost obţinută, ne dă mari speranţe că, după returul de la Istanbul, programat duminică, de la ora 20.00 (în direct la Neptun TV), vom scrie despre întâia finală de cupă europeană pentru voleiul constănţean!

LO BIANCO, OBLIGATĂ SĂ FACĂ ”ATLETISM” PRIN SALA SPORTURILOR. Pe lângă jucătoare, artizanul acestei victorii este antrenorul sârb Darko Zakoc, un strateg desăvârşit, care împreună cu staff-ul său reuşeşte să imprime echipei sale, aproape de fiecare dată, tactica adecvată pentru a obţine victoria. Aşa s-a întâmplat în ”dubla” cu Dinamo Krasnodar, aşa s-a întâmplat şi la meciul tur cu Galata. Conştient de forţa de atac a formaţiei adverse, dar şi de slăbiciunile blocajului constănţean, Darko a preferat să se apere ”departe de propria poartă”, cum se spune la fotbal! A cerut jucătoarelor sale să forţeze de fiecare dată serviciul, căutând şi găsind de multe ori breşa din preluarea echipei turce. Aceasta a fost cheia meciului de aseară: raportul aşilor a fost 7-9, însă cel al erorilor la serviciu 9-14, Tomis având şi un procentaj mai bun la preluarea pozitivă. Fără preluare, Lo Bianco, cea mai bună coordonatoare din lume, a tot alergat pe teren după minge, iar universalul Calderon, care a impresionat prin calităţile sale fizice şi a realizat 23 de puncte la Constanţa, a comis şi ea destule erori. De partea cealaltă, pe lângă serviciul foarte bun, Tomis a jucat bine în toate compartimentele, cu un plus pentru Vesovic, aflată într-o frumoasă revenire de formă.

TOMIS A DECIS VICTORIA GRAŢIE SERVICIULUI NECRUŢĂTOR. Voleibalistele constănţene au început foarte bine partida, s-au distanţat la 14:10 şi 20:15, dar au câştigat setul doar la limită, după o revenire spectaculoasă a Galatei. Oaspetele au transferat evoluţia foarte bună şi în setul următor, în care au condus cu 5:8, 14:17 şi 20:22. A fost rândul gazdelor să revină pe tabela de scor şi să încheie setul tot la 23! Galatasaray a căzut psihic după ce a pierdut şi al doilea set, antrenorul Nesic a mutat neinspirat cu Ilyasoglu la preluare, iar noua intrată a fost ”mitraliată” cu servicii, greşind în 5 rânduri! Tomis a ”zburdat” în acest set şi cu Zakreuskaya la serviciu s-a distanţat de la 5:4 la 13:4! Deşi s-a apropiat până la 22:20, Galata nu a putut mai mult, iar formaţia gazdă a sărbătorit victoria împreună cu inimoşii săi suporteri, care au încurajat-o pe toată durata partidei.

Au evoluat - Tomis (antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Thais, Gavrilescu, Zarkova, Zakreuskaya, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Butnaru, Cazacu şi Bogmatser); Galatasaray (antrenori: Dragan Nesic şi Ahmet Resat Arig): Lo Bianco - Calderon, Eric, Denkel, Miletic, Hanikoglu şi Bilgi - libero (au mai jucat: Ozek, Alikaya, Ilyasoglu şi Cayirgan - libero). Au arbitrat: Marcin Herbik (Polonia) şi Rene Cinatl (Cehia).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Nu ne aşteptam să câştigăm atât de clar, dar suntem foarte fericite şi foarte mulţumite după acest meci în care ne-a ieşit absolut orice! Consider că avem prima şansă la calificarea în finală” - Diana Neaga (jucătoare CV 2004 Tomis). „Nu îmi găsesc cuvintele, atât sunt de fericită, la fel ca şi coechipierele mele. Nu ne-am aşteptat la un 3:0 în faţa unei echipe ca Galatasaray, dar am luptat foarte mult pentru acest rezultat” - Jovana Vesovic (jucătoare CV 2004 Tomis). „Este o victorie mare pentru echipa mea, contra unei formaţii valoroase, care vine dintr-un campionat foarte puternic. Am făcut însă doar jumătate din treabă. Misiunea mea este să fac echipa să treacă repede peste euforia victoriei, pentru că avem puţin timp la dispoziţie ca să pregătim returul, iar Galatasaray va aborda cu totul altfel meciul de pe teren propriu” - Darko Zakoc (antrenor principal CV 2004 Tomis). „E o victorie foarte mare, dar numai o etapă în lupta pentru calificarea în finală. Este un succes important pentru că l-am reuşit aici, în sala din Constanţa, în faţa publicului care ne iubeşte atât de mult” - Cristian Zgabercea (preşedinte CV 2004 Tomis). „Ne aşteptam la un meci foarte greu aici, în faţa unei echipe care a jucat în Champions League şi care astăzi (n.r. - ieri) a reuşit o evoluţie foarte bună. Rezultatul nu este absolut deloc surprinzător, pentru că în echipa mea nu a mers decât o trăgătoare (n.r. - Calderon). Constanţa a servit foarte bine şi ne-a pus multe probleme la preluare” - Dragan Nesic (antrenor principal Galatasaray).