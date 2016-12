CV 2004 Tomis s-a calificat în semifinale

CV 2004 Tomis Constanţa s-a calificat sâmbătă în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 la volei feminin, după ce a trecut cu scorul general de 2-0, în primul tur, de SCM U. Craiova. S-a jucat în sistemul “cel mai bun din trei partide”, iar ambele meciuri au avut loc în Sala Sporturilor din Constanţa. După victoria la zero de vineri, Tomis a reuşit să câştige şi sâmbătă cu acelaşi scor, 3:0 (25:23, 25:21, 25:15), însă prestaţia formaţiei constănţene a fost asemănătoare celei de vineri. „În ambele meciuri jocul echipei nu a mers, însă diferenţa a făcut-o valoarea individuală a jucătoarelor noastre. Au fost multe eforturi pe care le-au făcut în Cupa CEV, multe probleme la echipă, multă oboseală care s-a adunat”, a spus antrenorul principal Darko Zakoc. „A fost destul de greu să ne concentrăm asupra jocului după o perioadă foarte încărcată, cu multe meciuri în campionat şi în cupele europene. Echipa este puţin obosită, dar trebuie să ne revenim repede, pentru că urmează semifinala cu Dinamo”, a declarat coordonatoarea ucraineană Yuliya Bogmatser. „Ne bucurăm că am câştigat şi că ne-am calificat mai departe. Nu au fost meciuri grele, dar nu am reuşit jocuri prea bune. Cred că ne-am relaxat şi noi, pentru că ştiam că nu vom avea un adversar puternic. De acum încolo ne aşteaptă însă meciuri mult mai grele şi cu siguranţă motivaţia noastră va fi cu totul alta”, a spus centrul Elena Butnaru.

Doar zece jucătoare au avut la dispoziţie antrenorii Zakoc şi Alexe pentru “dubla” cu Craiova. Gavrilescu are probleme mai vechi la spate şi a fost menajată, iar junioara Şerban are rubeolă! Se speră în recuperarea şi în revenirea pe teren a căpitanului echipei pentru meciurile mult mai dificile care urmează, cele din semifinală şi finală.

Au evoluat - CV 2004 Tomis (antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Cazacu, Butnaru, Zarkova, Zakreuskaya, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Thais, Bogmatser şi Ispas); SCM U. (antrenori: Marian Constantin şi Puşa Dina): Stojadinovic - Zanfir, Vasinca, Maletic, Rogojinaru, Purice şi Guimond - libero (a mai jucat: Udubaşa). Au arbitrat: Oana Forţu şi Răzvan Vasile (ambii din Bucureşti).

CV 2004 TOMIS - DINAMO, ÎN SEMIFINALE. La fel ca în sezonul trecut, CV 2004 Tomis Constanţa va lupta pentru calificarea în finala campionatului cu Dinamo Bucureşti. În sezonul trecut, formaţia de pe Litoral a trecut mai departe cu scorul general de 3-1 şi apoi a cucerit titlul naţional, pentru prima oară în istoria clubului. Semifinala se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”: primele două la Constanţa, în această săptămână, pe 28 şi 29 martie, următoarele două la Bucureşti, pe 3 şi 4 aprilie (al patrulea meci se va disputa dacă va fi necesar), iar ultima tot la Constanţa, pe 7 aprilie (dacă va mai fi necesar).

A RETROGRADAT ŞI CLUJUL. Rezultate înregistrate în weekend în DA1 la volei feminin - play-off, turneul locurilor 1-4, semifinale (se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”): Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti 2:3 (32:30, 20:25, 25:21, 19:25, 12:15) - 0-1 scor general (meciul 2 se joacă astăzi, de la ora 14.00); play-off, turneul locurilor 5-8, semifinale (se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”): CSU Tg. Mureş - CSM Lugoj 3:0 (25:19, 25:16, 26:24) - 1-0 scor general; play-out (“cel mai bun din cinci partide”): CSM Sibiu - U. Cluj 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:13) - 3-1 scor general. Echipa din Cluj a retrogradat în Divizia A2, alături de Penicilina Iaşi.