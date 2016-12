CV 2004 Tomis şi Bergamo îşi dispută locul 3 în grupă

PalaFacchetti din Treviglio va găzdui astăzi, de la ora 21.30 (în direct pe Dolce Sport), meciul dintre campioana Italiei, Volley Bergamo, şi CV 2004 Tomis Constanţa, campioana României, contând pentru etapa a patra din Liga Campionilor la volei feminin. Partida va oferi echipei învingătoare mari şanse de a termina pe locul 3 în Grupa D, poziţie ce ar garanta calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Pentru echipa care va încheia pe ultimul loc Grupa D, şansele de a fi cea mai bună dintre ocupantele locului 4 au scăzut mult după surpriza de marţi din Grupa B, ASPTT Mulhouse - Dresdner SC 0:3 (echipa franceză câştigase în Germania, săptămâna trecută, cu 3:1!) Ambele echipe au acum câte trei puncte în clasament, astfel că Tomis, dacă va fi ultima în grupă, trebuie să mai acumuleze cel puţin un punct pentru a spera să continue în Liga Campionilor.

Cel mai nimerit prilej ca voleibalistele constănţene să mai adauge puncte la cele două pe care le au acum este chiar meciul de la Treviglio (se joacă aici pentru că Volley Bergamo nu a mai primit permisiunea CEV de a susţine în Palanorda partidele din Liga Campionilor). Italiencele au pierdut şi sâmbăta aceasta în campionat, 1:3 în deplasare cu Scavolini Pesaro, şi traversează o perioadă neagră. „După acea victorie istorică de săptămâna trecută, toată lumea aşteaptă de la noi să repetăm acea evoluţie şi acel rezultat. Bergamo parcurge acum o perioadă dezastruoasă, cu multe rezultate slabe, atât în campionat, cât şi în Liga Campionilor. Pentru noi, acest lucru poate constitui un atu, dacă folosim presiunea care apasă echipa din Italia în avantajul nostru. Sigur este că trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o aici”, spune antrenorul principal Darko Zakoc. „Returul cu Bergamo va fi mult mai greu, pentru că adversarele sunt avantajate de terenul propriu şi de publicul numeros care va veni la sală”, consideră experimentata Elena Butnaru, care cunoaşte foarte bine campionatul Italiei. „Va fi un meci greu, dar sperăm să producem aceeaşi surpriză pe care am produs-o şi la Constanţa. În Italia se joacă un volei de nivel înalt, dar la Constanţa am demonstrat că ne putem ridica şi noi la acest nivel. Sper să putem demonstra acest lucru şi la meciul de joi”, afirmă extrema Tomisului, Alexandra Trică. Zakoc ştie cum ar putea Tomis să obţină şi a doua victorie în Liga Campionilor. „În primul rând trebuie să eliminăm erorile neforţate din jocul nostru, să evoluăm fără oscilaţii şi într-un ritm foarte bun de la început până la sfârşit. Cred că echipa mea are capacitatea de a juca mai bine decât la Constanţa şi aştept un rezultat pozitiv de la acest meci. Fetele sunt puţin obosite, după ce au jucat multe meciuri în ultima perioadă, dar pentru mine foarte important va fi să nu fie obosite din punct de vedere mental”, a declarat antrenorul sârb.

Marţi, în celălalt meci din grupă, Vakifbank TTelekom Istanbul a învins pe Azerrail Baku cu 3:2 (21:25, 25:14, 25:23, 20:25, 15:12). Clasamentul Grupei D: 1. Azerrail 10p (setaveraj 11:4); 2. Vakifbank 8p (9:5); 3. Tomis 2p (3:8); 4. Bergamo 1p (3:9).