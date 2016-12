CV 2004 Tomis speră la evoluţii mai bune în continuare

CV 2004 Tomis Constanţa a debutat cu stângul în Liga Campionilor la volei feminin, fiind învinsă marţi, pe teren propriu, de Azerrail Baku, scor 0:3. Jucătoarele constănţene nu au evoluat rău şi s-au ridicat deseori la înălţimea competiţiei, fiind aplaudate generos de publicul prezent în tribunele Sălii Sporturilor. „Atâta am putut la debutul în Liga Campionilor, asta e diferenţa de valoare între cele două echipe, în condiţiile în care bugetul lui Azerrail este de 10 ori mai mare decât al nostru. Fetele s-au autodepăşit, au încercat să se ridice la nivelul adversarelor, dar s-a văzut că valoarea unor jucătoare îşi spune cuvântul în finalurile de set. Cei de la Azerrail au spus că s-au strâns abia de trei zile? Poate, dar au trei jucătoare care au venit direct de la Cupa Mondială! Au o echipă foarte valoroasă, ce să mai spunem?”, a explicat preşedintele CV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. „Se ştie că au fost ceva probleme la echipa noastră înaintea acestei partide, lotul nu a fost complet la antrenamente, însă pe teren am dat totul şi am încercat să ne ridicăm la nivelul formaţiei adverse. Azerrail este o echipă foarte bună, cu jucătoare de mare valoare. Sper ca la meciurile următoare din Liga Campionilor să jucăm din ce în ce mai bine”, a spus libero-ul Tomisului, Marina Vujovic.

PRELUAREA A FĂCUT DIFERENŢA. La conferinţa de presă de după meci, antrenorul principal Darko Zakoc a pus diferenţa de pe tabela de scor pe seama preluării deficitare a echipei sale şi atacului superior al oaspetelor. De aceeaşi părere au fost şi componentele formaţiei azere. „Preluarea noastră a mers mai bine decât la antrenamente, aici cred că s-a decis victoria. Tomis are trăgătoare foarte bune, în special pe centru, coordonatoarele sunt talentate, iar la serviciu se descurcă bine”, a declarat centrul american Heather Bown. „Echipa din Constanţa a făcut multe greşeli, în special la preluare, dar în opinia mea a reuşit un meci bun astăzi (n.r. - marţi). Tomis are atacante bune, însă are ceva probleme la preluare şi la blocaj”, a spus şi căpitanul lui Azerrail, coordonatoarea Oksana Parkhomenko.

BERGAMO, ”SPULBERATĂ” DE VAKIFBANK. În al doilea meci din Grupa D a Ligii Campionilor, Volley Bergamo a pierdut la Vermiglio, scor 0:3 (14:25, 20:25, 17:25), meciul cu Vakifbank TTelekom Istanbul, disputat miercuri seară. La gazde, Iuliana Nucu a fost titulară şi a realizat opt puncte. În etapa a doua, programată săptămâna viitoare, Tomis va juca la Istanbul (joi, ora 19.30), iar Bergamo se deplasează la Baku (miercuri, ora 16.00).

MÂINE, ”SIRENELE” JOACĂ LA PIATRA NEAMŢ. La câteva zile după debutul în Liga Campionilor, ”sirenele” joacă din nou în campionatul intern. Mâine, de la ora 18.00, campioana României va evolua pe terenul echipei VC Unic LPS Piatra Neamţ.