CV 2004 Tomis va juca şapte meciuri în trei săptămâni

Jucătoarele de la CV 2004 Tomis Constanţa vor debuta sâmbătă, de la ora 20.00, în Divizia A1 la volei feminin, urmând să întâlnească echipa Universitatea Cluj într-un meci din cadrul etapei a doua. Aflate în Turcia săptămâna trecută, la un puternic turneu programat la Istanbul, “sirenele” şi-au amânat meciul cu Dinamo Bucureşti din prima etapă pentru data de 17 octombrie 2012. Pentru campioană va urma jocul din etapa a treia, la Blaj, cu nou promovata din localitate (20 octombrie), pe 27 octombrie la Constanţa vine Unic Piatra Neamţ, iar pe 3 noiembrie este programat derby-ul cu Ştiinţa Bacău, în deplasare. Tot în octombrie, Tomis va susţine şi două partide în Liga Campionilor: pe 23 octombrie cu Robur Tiboni Urbino (în deplasare) şi pe 30 octombrie cu Schweriner SC (la Constanţa).

Un program intens şi foarte dificil pentru formaţia constănţeană, care va susţine şapte partide în trei săptămâni! „Am avut o perioadă prea scurtă de pregătire pentru o echipă care doreşte să-şi apere titlul şi are ambiţia de a evolua în Liga Campionilor. Doar cinci săptămâni înseamnă un timp prea scurt pentru aceste obiective îndrăzneţe. Trebuie timp, trebuie răbdare, trebuie să o luăm pas cu pas în clădirea unei echipe noi. În doar două săptămâni vine primul meci de Liga Campionilor. Sper să reparăm câte ceva săptămâna aceasta, pentru că miercurea viitoare urmează meciul cu Dinamo. Nu este un meci decisiv, dar este un joc care poate da echipei încredere şi motivaţie pentru viitoarele partide oficiale”, a declarat antrenorul principal Darko Zakoc. „Practic echipa s-a reunit la Tîrgu Mureş (n.r. - la Cupa Ardealul, 20-22 septembrie). În mod normal, noi trebuia să începem pregătirile pe 15 august, dar din motive întemeiate am început abia pe 1 septembrie, cu unele jucătoare. Abia pe 15 septembrie am avut lotul complet. Momentan, acesta e lotul, până la următoarea perioadă de transferuri”, a explicat Radu Jeleboglu, vicepreşedintele clubului.