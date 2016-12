CVM Tomis - Dinamo, meci cu miză dublă pentru ambele echipe

Sâmbătă se încheie sezonul regulat în Divizia A1 la volei masculin, campionat în care trebuie stabilite încă două formaţii calificate în turneul locurilor 1-4, alături de CVM Tomis Constanţa şi Unirea Dej. Trei sunt partidele care vor reţine atenţia în această ultimă rundă, cele de la Constanţa, Zalău şi Piatra Neamţ. Remat Zalău are nevoie de o victorie şi se califică indiferent de celelalte rezultate ale etapei. Explorări Baia Mare trebuie să câştige neapărat, cu 3:0, la Piatra Neamţ, dar depinde de scorul partidei de la Constanţa. Pe Litoral, Dinamo Bucureşti poate rata turneul 1-4 dacă maramureşenii îşi îndeplinesc obiectivul, iar CVM Tomis învinge cu 3:0 sau 3:1. Constănţenii ar da lovitura dacă ar elimina pe Dinamo, formaţie care a înregistrat cele mai multe victorii în partidele directe cu rivalele la titlu şi ar intra cu avantaj în turneul 1-4! Voleibaliştii constănţeni sunt optimişti înaintea acestui ultim meci din sezonul regulat şi spun că se află în formă bună. „Ultimele meciuri ne-au demonstrat că echipa are potenţial şi cred că şansele noastre la titlu sunt considerabile. Totuşi, cred că ar fi mai bine să nu ne considerăm favoriţi la titlu şi să plecăm de pe poziţii egale cu celelalte echipe din 1-4”, a declarat Mircea Dudaş, antrenorul care a pregătit meciul cu Dinamo şi va conduce echipa constănţeană de pe bancă şi sâmbătă, ajutat şi sfătuit de noul antrenor principal, Viktor Sidelnikov. „Am arătat că suntem într-o formă destul de bună. Am cîştigat trei meciuri la rând în deplasare. Dacă încheiem sezonul regulat cu o victorie în faţa lui Dinamo, va fi evident cât de bună este forma actuală a echipei noastre. O formă la care am ajuns şi datorită muncii noului colectiv tehnic şi pe care vrem să o arătăm şi pe teren, cât mai mult timp”, a spus Florin Voinea, extrema Tomisului. „Am lucrat bine săptămâna aceasta. Venim după trei victorii în deplasare şi cred că nivelul nostru este în creştere. Cred că va fi un meci frumos!”, a încheiat coordonatorul Sebastian Firpo. Partida CVM Tomis - Dinamo va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa şi va fi arbitrată de Angeluş Cotoanţă şi Cornel Malaxia (ambii din Bucureşti). În cazul unei victorii, echipa constănţeană va câştiga sezonul regulat şi va fi gazda ultimului turneu final al locurilor 1-4.

Celelalte partide ale etapei: Steaua Bucureşti - SCMU Craiova (ora 11.00); Dacia Buzău - U. Cluj (ora 13.00); Remat Zalău - Torpi Tg. Mureş (ora 17.00); VCM Piatra Neamţ - Explorări Baia Mare (ora 18.00); Unirea Dej - CVM Braşov 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) - echipa din Braşov a fost exclusă din campionat.

Clasament

1. CVM TOMIS 21 17 4 52:19 38

2. Dinamo Bucureşti 21 16 5 53:22 37

3. Remat Zalău 21 15 6 51:21 36

4. Unirea Dej 21 15 6 50:24 36

5. Explorări Baia Mare 21 15 6 49:24 36

6. Torpi Tg. Mureş 21 12 9 41:34 33

7. VCM Piatra Neamţ 21 11 10 39:40 32

8. U. Cluj 21 9 12 36:44 30

9. SCM U. Craiova 21 8 13 30:44 29

10. Steaua Bucureşti 21 6 15 28:49 27

11. Dacia Buzău 21 2 19 9:58 23

12. CVM Braşov 21 0 21 4:63 18

* - CVM Braşov este penalizată cu trei puncte