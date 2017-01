CVM Tomis - Lennik, evenimentul sportiv al săptămînii la Constanţa

Cu trei zile înaintea partidei tur dintre CVM Tomis Constanţa şi Euphony Asse-Lennik, manşa tur din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, gruparea de pe Litoral a organizat obişnuita conferinţă de presă dinaintea meciurilor internaţionale. Evenimentul sportiv al săptămînii la Constanţa este programat joi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, iar intrarea spectatorilor va fi liberă. Ca de obicei, toţi spectatorii vor putea participa la o tombolă. Milen Uzunov, directorul sportiv al clubului, a anunţat că formaţia belgiană va sosi în România miercuri după-amiază, urmînd să ia contact cu Sala Sporturilor în aceeaşi seară, dacă va ajunge în timp util. Arbitrii partidei sînt Toomas Murulo (Estonia) şi Mamdouh Baklouti (Franţa), iar observator, Gheorghe Vişan, preşedintele FR Volei.

„Se anunţă un meci dificil! Din ce am văzut pe înregistrări, Lennik are un ridicător de valoare, internaţionalul olandez van Gendt, care reuşeşte combinaţii bune cu universalul Dornelas. Cît despre echipa mea, sînt mulţumit de felul cum se prezintă jucătorii după vacanţă şi că internaţionalii au revenit la Constanţa fără probleme de sănătate. Am vrea ca joi să repetăm prestaţia din meciul tur cu Orion Doetinchem şi să ne asigurăm un avantaj consistent înaintea returului. Trebuie să fim agresivi încă din start! Este mare nevoie de aşa ceva contra belgienilor, pe care dacă îi luăm tare din start pot deveni vulnerabili”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Sper să ne intrăm cît mai repede în ritm, iar cele două meciuri amicale ne-au ajutat foarte mult. Lennik este o echipă bătăioasă, care va veni la Constanţa dornică să facă un meci cît mai bun. Dacă reuşim o victorie cu 3-0, ne vom face returul mai uşor”, a spus Radu Began, căpitanul Tomisului.

Programul partidelor din optimile de finală ale GM Capital Challenge, manşa tur - marţi, ora 17.00: Lokomotiv Harkov (Ucraina) - Sisley Treviso (Italia); miercuri, ora 18.00: Metallurg Zhlobin (Belarus) - TV Amriswil (Elveţia); ora 19.00: EA Patras (Grecia) - Kometa Kaposvar (Ungaria); ora 21.30: Tourcoing LM (Franţa) - Salonit Anhovo Kanal (Slovenia); joi, ora 17.00: CVM TOMIS CONSTANŢA (ROMÂNIA) - Euphony Asse Lennik (Belgia); ora 18.30: Galatasaray Istanbul (Turcia) - Cai Teruel (Spania); ora 20.30: Jastrzebski Wegiel SA (Polonia) - Lokomotiv Kiev (Ucraina); ora 21.00: Generali Haching (Germania) - Arkas Izmir (Turcia).

Tomis - Remat Zalău, în sferturile Cupei României

Ieri, la sediul FR Volei, a avut loc tragerea la sorţi a partidelor din sferturile de finală ale Cupei României. Cele opt echipe au fost plasate în două urne: într-una s-au aflat primele patru clasate în campionatul trecut, exceptate de la turul anterior, iar în a doua, formaţiile calificate din optimi. Campioana României şi deţinătoarea cupei, CVM Tomis Constanţa, va juca în sferturi cu Remat Zalău, turul fiind programat în deplasare, pe 28 ianuarie, iar returul la Constanţa, pe 4 februarie. Celelalte dispute sînt: Steaua Bucureşti - Unirea Dej, Constam Buzău - Dinamo Bucureşti şi U. Cluj - VCM Piatra Neamţ.