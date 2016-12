CVM Tomis - Paris Volley, un meci pentru istorie

Duminică, de la ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui o partidă istorică pentru voleiul constănţean şi pentru cel românesc. În manşa retur a semifinalei Cupei CEV, campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, porneşte cu prima şansă în duelul pentru calificarea în marea finală, după ce în tur a învins cu 3:2 formaţia franceză Paris Volley. Aflată la a treia semifinală europeană din istoria clubului, campioana României îşi doreşte acum să ajungă în prima finală, pe care să o şi câştige! Ultima echipă românească într-o finală europeană la volei a fost Deltacons Tulcea (cu Răzvan Tănăsescu în componenţă), învinsă în 2004 de Lokomotiv Harkov, în ultimul act din Top Teams Cup (actuala Cupă CEV).

„Cred că noi avem şanse mai mari de calificare decât francezii, în primul rând pentru că jucăm acasă, în faţa publicului constănţean. În al doilea rând, dorinţa de afirmare a jucătorilor, care s-a dovedit şi în meciul de la Paris. Nu în ultimul rând, dorinţa tuturor de a arăta că, pentru ultimii zece ani din voleiul românesc, Constanţa reprezintă forţa şi a reuşit cea mai bună reprezentare internaţională la volei masculin”, consideră Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.

Ca şi la alte partide importante, intrarea spectatorilor la meciul de duminică este gratuită. „Ne dorim să avem sala plină şi să putem oferi spectacolul pe care şi-l doresc constănţenii, victoria care să ne ducă la prima finală europeană a clubului nostru”, a adăugat Serhan Cadâr.

REZULTATUL DIN TUR O FACE PE CVM TOMIS FAVORITĂ LA CALIFICAREA ÎN FINALĂ Succesul cu 3:2 de la Paris le oferă jucătorilor de la CVM Tomis patru şanse din şase la calificarea în finală. Conform noului regulament de departajare, introdus de CEV începând cu actualul sezon, constănţenii au două puncte după meciul tur, iar parizienii - unul singur. La retur, victoria cu orice scor califică Tomisul în ultimul act al competiţiei. Ca să prindă finala, Paris Volley trebuie să câştige cu 3:0 sau 3:1. Dacă în retur se repetă acel 3:2 de marţi, dar în favoarea francezilor, finalista se va decide în urma disputării setului de aur. „Se ştie că suntem calificaţi în cazul unei victorii cu orice scor. Meciul retur începe, însă, de la zero. Este important că avem două puncte şi nu trebuie să aşteptăm ca, la Constanţa, victoria să vină de la sine. Este nevoie să jucăm serios şi să învingem cât mai clar”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev.

FRANCEZII TRATEAZĂ SERIOS MECIUL DE LA CONSTANŢA Semnificativ pentru importanţa acordată meciului de la Constanţa este faptul că Paris Volley a venit în România încă de vineri seară. Echipa franceză are programate două antrenamente în Sala Sporturilor, sâmbătă seară şi duminică dimineaţă. Voleibaliştii constănţeni sunt şi ei conştienţi că oaspeţii nu şi-au spus încă ultimul cuvânt şi că vin în România ca să întoarcă soarta calificării. „Paris Volley are un joc colectiv destul de bun, este o echipă omogenă, cu destui jucători experimentaţi: Sidibe a jucat în campionatul italian, Hernan este ridicătorul naţionalei Spaniei, iar Ivovic face parte din lotul lărgit al Serbiei”, a afirmat Sergiu Stancu. „Paris Volley este o echipă foarte bună. Are câţiva jucători cu calităţi formidabile, alţii cu experienţă bogată, foarte buni în ceea ce fac. În tur, cât timp noi nu am reuşit să punem presiune cu serviciul, au fost peste noi, dar în momentele în care am apăsat puţin pe serviciu şi ne-am ridicat la nivelul jocului, au arătat că au şi ei puncte slabe, ca orice jucător din lume”, a adăugat Andrei Spînu. Experimentatul Israel Rodriguez este şi el de părere că serviciul poate decide învingătoarea jocului de duminică. „Noi în meciul de la Paris am servit bine, dar este şi loc de mai bine. Cred că, dacă ne va intra serviciul în returul de la Constanţa, le vom crea multe probleme şi ne vom crea un avantaj important”, susţine voleibalistul iberic.

CEALALTĂ FINALISTĂ SE VA STABILI TOT DUMINICĂ Şi manşa tur din cealaltă semifinală, Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia), s-a încheiat cu scorul de 3:2, dar pentru formaţia gazdă, Guberniya. Manşa retur va avea loc duminică, de la ora 21.00, în “Hala Energia” din Belchatow, o sală cu capacitatea de 2.700 de locuri.

Paris Volley a sosit la Constanţa încă de vinery

Jucătorii de la Paris Volley au ajuns în România încă de vineri seară, o dovadă certă a grijii cu care conducerea vicecampioanei Franţei tratează meciul programat duminică, de la ora 18.00 (intrarea spectatorilor este gratuită), în Sala Sporturilor din Constanţa. Manşa retur a semifinalei Cupei CEV la volei masculin, contra campioanei României, CVM Tomis Constanţa, îi găseşte pe francezi cu a doua şansă la calificarea în finală, după eşecul cu 2:3 din turul de la Paris. Conştienţi că doar un succes la Constanţa îi poate duce în ultimul act al competiţiei, parizienii încă regretă ratarea victoriei în meciul de pe teren propriu, în care au condus cu 2:0 la seturi şi 23:22 în setul al treilea! „Am ratat la Paris o bună şansă de a câştiga cu 3:0. Nu am ştiut să gestionăm prea bine finalul setului al treilea, dar se mai întâmplă. Acum vom fi mult mai concentraţi, ştim la ce să ne aşteptăm şi suntem pregătiţi să învingem la Constanţa”, a declarat universalul Mory Sidibe. „Trebuia să învingem clar în meciul tur, dar nu am reuşit. Sper să evoluăm mai bine aici, la Constanţa, unde ne jucăm şansa şi sper să obţinem victoria care să ne ducă în finală. Va fi foarte dificil, pentru că echipa din Constanţa joacă foarte bine pe teren propriu, dar nu ne considerăm învinşi dinainte. Credem şi sperăm că vom obţine calificarea!”, a spus şi antrenorul principal Dorian Rougeyron. Parizienii vor fi lipsiţi şi la Constanţa de aportul universalului sârb Goran Maric, incomplet refăcut după accidentarea suferită în luna octombrie.