CVM Tomis - prim pas spre semifinalele Cupei Challenge

Voleiul constănţean şi-a continuat ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, seria de victorii europene. După succesul obţinut marţi de fetele de la CV 2004 Tomis, 3:2 cu Dinamo Krasnodar în Cupa CEV, jucătorii de la CVM Tomis au făcut şi ei primul pas spre semifinala Cupei Challenge. Aseară, în manşa tur din sferturi, voleibaliştii constănţeni au dispus cu 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) de echipa israeliană Maccabi Tel Aviv. Pentru Tomis, acesta a fost al şaptelea succes în actuala ediţie a Cupei Challenge, în tot atâtea meciuri jucate. Dacă va urma şi al optulea, joia viitoare, în returul de la Tel Aviv (ora 19.30), formaţia constănţeană se va califica în semifinalele competiţiei, acolo unde va întâlni învingătoarea disputei dintre Politechnika Varşovia şi Lokomotiv Harkov, primul meci acasă. Iată şi celelalte rezultate din sferturi, manşa tur: Politechnika Varşovia (Polonia) - Lokomotiv Harkov (Ucraina) 3:1 (31:29, 20:25, 27:25, 25:19); Tytan AZS Czestochowa (Polonia) - Rennes Volley 35 (Franţa) 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:20); Lausanne UC (Elveţia) - Prefaxis Menen (Belgia) 0:3 (21:25, 29:31, 19:25).

MACCABI S-A ”PREDAT” GREU. Conform aşteptărilor, CVM Tomis şi-a valorificat avantajul terenului propriu în turul cu Maccabi, însă adversarul s-a dovedit de o cu totul altă factură în comparaţie cu echipele eliminate în tururile precedente (MOK Jedinstvo Brcko, Ştiinţa Explorări Baia Mare şi Nea Salamina Famagusta). Experienţa jucătorilor din Tel Aviv îşi poate spune cuvântul în momentele cheie ale jocului, însă voleibaliştii constănţeni au ştiut să-şi pună atuurile în valoare şi să-i oblige pe aceştia să greşească. În primul set, Tomis a făcut diferenţa cu serviciul şi blocajul, însă preluarea a scăzut în precizie în actul al doilea, iar oaspeţii au echilibrat disputa, graţie unei apărări mai bune. Constănţenii au întors rezultatul de la 20:22 la 24:22, în urma unor faze lungi, electrizante, demne de un sfert de finală european, care au ridicat publicul în picioare. Voinea a fost determinant pe final de set, reuşind să pună două atacuri în teren la ultimele trei puncte. Introducerea pe teren a experimentaţilor Danenberg (34 ani) şi Vysotski (38 ani), ca şi intrarea în mână a lui Moreno păreau să întoarcă soarta meciului în favoarea oaspeţilor, care au condus în mare parte din setul al treilea: 2:6, 3:8, 12:16. Everaldo a intrat în locul lui Torcello şi Tomis a revenit la 17:16 (Blanco a reuşit doi aşi!), Maccabi a întors la 17:21, dar gazdele au egalat la 21, graţie schimbării tacticii la serviciu. Cannestracci a ”ordonat” servicii tactice pe Sacchi, care a greşit în două rânduri la execuţiile lui Voinea. Everaldo şi Birău au blocat senzaţional de două ori, iar de la 21:22 scorul a devenit 24:22! Pavel, intrat pe final în locul lui Maiyo, a închis apoi setul la 25:23 şi meciul la 3:0.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am făcut un prim pas spre semifinală, dar nu este suficient. Sistemul actual cere două victorii, indiferent de scor, aşa că totul se va decide la retur” - Radu Began, căpitan CVM Tomis. „Este o victorie frumoasă, dar trebuie să ne îmbunătăţim preluarea şi apărarea în linia a doua, apoi aş vrea mai multă agresivitate în joc. Sunt însă mulţumit pentru că am revenit cu victorie la Constanţa, după patru ani” - Jorge Cannestracci, antrenor principal CVM Tomis. „Tomis a jucat foarte bine astăzi (n.r. - miercuri), iar noi nu ne-am putut face jocul nostru obişnuit. Chiar şi eu am jucat destul de slab, nu am reuşit să-mi găsesc reperele în atac. Acasă la noi suntem însă mai puternici, acolo nu am pierdut niciun meci până acum şi sunt optimist că putem câştiga şi returul, şi setul de aur” - Marcelo Sacchi, căpitan Maccabi. „Este clar că nu am reuşit un meci prea bun, au fost multe erori, în special la preluare. Iar dacă nu facem preluare bună, nu putem juca pe centru şi este greu să joci împotriva unei echipe cu blocaj bun, ca Tomis. La returul din Israel va fi cu totul altceva, în faţa unei săli pline cu fanii noştri” - Zohar Bar Netzer, antrenor principal Maccabi.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Răzvan Parpală): Blanco - Maiyo, Birău, Bojovic, Voinea, Torcello şi Joel Silva - libero (au mai jucat: Began, Lescov, Pavel şi Everaldo); Maccabi (antrenori Zohar Bar Netzer şi Gil Riv): Efron - Moreno, Sokolov, Peleg, Sacchi, Faiga şi Shwartz - libero (au mai jucat: Katzenelson, Danenberg şi Vysotski). Au arbitrat: David Gril (Slovenia) şi Borislav Yordanov (Bulgaria).