CVM Tomis - primul meci, prima victorie din campionat

Sâmbătă, în Sala Sporturilor, CVM Tomis Constanţa a debutat în ediţia 2013-2014 a Diviziei A1 la volei masculin, reuşind o victorie clară, scor 3:0 (25:17, 25:11, 25:21), în faţa noii promovate Arcada Galaţi. Aflaţi la primul joc în faţa propriilor suporteri, voleibaliştii constănţeni au oferit un frumos spectacol publicului prezent în tribune, care a aplaudat generos combinaţiile spectaculoase iniţiate de Zhekov şi finalizate de Haikal, Bahov sau Rodriguez. CVM Tomis a făcut diferenţa cu serviciul (7 aşi, dintre care Haikal 3), care a pus deseori în dificultate preluarea adversă, şi blocajul (raportul a fost 14-7, 4 Haikal, 3 Zhekov). Egipteanul Reda Haikal i-a cucerit deja pe spectatorii constănţeni cu energia sa la serviciu şi atac! „Haikal a fost foarte bun la blocaj şi la serviciu. În atac mai puţin, poate şi pentru că, practic, a fost primul lui meci la Tomis. Aştept de la el şi evoluţii mai bune”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

Acest prim joc din campionat al Tomisului (deţinătoarea titlului a stat în prima etapă) a constituit şi repetiţia generală înaintea debutului în Liga Campionilor, prevăzut pentru miercuri, la Innsbruck (ora 21.25), dar Stoev nu a fost prea mulţumit. „Nu ştiu dacă a fost o repetiţie reuşită pentru Innsbruck. Adversarul nu a fost prea puternic, de aceea nu ştiu dacă noi am făcut azi (n.r. - sâmbătă) un meci prea bun. Important este că nu am greşit prea mult şi am reuşit 14 blocaje în trei seturi, ceea ce este bine”, a afirmat tehnicianul bulgar. „A fost o victorie uşoară şi aşteptată. Suntem două echipe cu obiective diferite. Dacă, pentru noi, orice alt rezultat decât câştigarea campionatului ar fi un eşec, ei nu se pot gândi decât la salvarea de la retrogradare, aşa că este normal să apară o diferenţă în joc. Acest fapt s-a văzut în seara aceasta”, a adăugat centrul constănţean Andrei Spînu. „În opinia mea, am întâlnit astăzi cea mai bună echipă din campionat. La noi sunt mulţi jucători noi la echipă şi e foarte greu la început. Mai avem de lucrat şi sper să ne punem la punct, încet-încet”, a declarat experimentatul Liviu Cristudor, extrema Galaţiului.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov - Haikal, Stancu, Spînu, Rodriguez, Bahov şi Ivanov - libero (au mai jucat: D. Pavel, Aciobăniţei şi Tănăsescu); Arcada (antrenori Marian Apostu şi Neculai Harabagiu): Rîpeanu - Crăciun, Apostu, Harabagiu, Cristudor, Dragomir şi D. Ghimeş - libero (au mai jucat: Todaşcă şi Cerşemba).

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Agronomia Bucureşti - CSVM Zalău 0:3 (12:25, 8:25, 14:25); Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:0 (27:25, 25:21, 25:16); VCM LPS Piatra Neamţ - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:0 (25:22, 25:21, 25:18); Universitatea Cluj - Unirea Dej 0:3 (14:25, 13:25, 13:25). SCM U. Craiova a stat.

PRIMUL SUCCES ÎN DA2. Tot sâmbătă, în Sala Sporturilor, în etapa a 3-a a Diviziei A2 Est la volei masculin, CVM Tomis Congaz Constanţa, echipă la care evoluează juniorii şi cadeţii antrenaţi de Răzvan Parpală, a obţinut primul succes în campionat, 3:0 (25:15, 25:17, 25:17) cu ACS Bravol Braşov.

