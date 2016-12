CVM Tomis - Remat Zalău, derby de Liga Campionilor

Etapa a 3-a a Diviziei A1 la volei masculin programează astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, meciul dintre CVM Tomis şi Remat Zalău. Derby-ul etapei şi al campionatului opune cele două reprezentante ale României în Liga Campionilor şi va fi televizat în direct de postul Neptun TV. Biletul de intrare la meci costă 5 lei.

DERBY-UL CAMPIONATULUI, LA CONSTANŢA. Cele două echipe au început total diferit acest campionat (CVM Tomis are două victorii, iar Remat două eşecuri), însă duelul direct se anunţă deschis oricărui rezultat. Campioana ultimelor trei ediţii vine la Constanţa hotărâtă să arate că valoarea îi este alta decât a arătat până acum, iar constănţenii rămân prudenţi. „Trebuie să uităm acest lucru (n.r. - cele două eşecuri), pentru că Zalăul are jucători de calitate, un antrenor valoros şi experimentat. Cu siguranţă vor juca mai bine vineri decât au făcut-o până acum şi vor continua să se bată pentru câştigarea acestui campionat”, consideră antrenorul principal Radovan Gacic. „Cred că este cel mai greu meci din campionat, contra adversarului nostru cel mai puternic în lupta pentru titlu. Faptul că este contracandidata la titlu trebuie să ne ambiţioneze suplimentar. Cred că vom face treabă bună şi vom cuceri cele trei puncte. Este un avantaj pentru noi că Zalăul se află într-o pasă proastă, dar şi ei se vor ambiţiona să-şi arate adevărata valoare”, spune Dan Borota, căpitanul Tomisului. „Meciul este unul foarte important, este un derby foarte binevenit înaintea debutului în Liga Campionilor. Meciurile puternice te fac mai bun, în asemenea meciuri ai posibilitatea să progresezi ca voleibalist. Victoria depinde numai de noi, trebuie să ne facem noi jocul nostru. Meciul cu Zalăul doar noi putem să-l pierdem, dacă nu jucăm la valoarea noastră”, afirmă centrul Andrei Laza.

TREI EX-ZĂLĂUANI SUNT ACUM LA TOMIS. Gacic, Borota şi Laza au activat în ultimii ani la Remat Zalău, dar spun că nu au revanşe de luat faţă de gruparea sălăjeană. „Eu văd acest meci doar ca pe unul cu o echipă tare. Nu am nimic personal cu nimeni de acolo, am plecat în relaţii bune cu toată lumea. Suntem profesionişti şi oriunde am juca trebuie să ne facem treaba cât mai bine” - Dan Borota. „Pentru mine personal meciul este foarte important, dar nu pentru că am antrenat acolo acum doi ani, ci pentru că Remat este campioana ultimelor trei ediţii şi principalul nostru adversar în lupta pentru titlu. Jucăm pe teren propriu, am început bine campionatul şi vreau să ne continuăm seria pozitivă. Dacă vom reuşi vineri a treia victorie în trei etape, vom continua cu mai multă încredere în campionat, pentru că aceşti adversari (n.r. - Piatra Neamţ, Dinamo, Zalău) sunt de podium sau de primele patru-cinci locuri” - Radovan Gacic. „Mă simt foarte bine la Constanţa, mai respectat şi mai liniştit. Sunt complet refăcut din punct de vedere fizic, am prins de la început pregătirea cu Tomis şi totul este perfect” - Andrei Laza. Şi în echipa din Zalău găsim un ex, centrul Fabian Birău evoluînd în campionatul trecut la Constanţa.

REPETIŢIE GENERALĂ PENTRU LIGĂ. Pentru ambele echipe, duelul de azi reprezintă şi repetiţia generală înaintea debutului în Liga Campionilor, programat săptămâna viitoare, marţi. CVM Tomis va juca la Moscova, cu Dinamo (ora 18.00), iar Zalăul pe teren propriu, cu Bre Banca Lannutti Cuneo (ora 19.00). „Noi luăm fiecare meci în parte şi le tratăm pe toate cu aceeaşi seriozitate. Acest meci cu Zalăul este foarte bun ca pregătire înaintea celui cu Dinamo Moscova”, spune centrul Sergiu Stancu.

Etapa a 3-a din Divizia A1 a debutat miercuri, cu meciul VCM LPS Piatra Neamţ - CSM Agronomia Bucureşti 3:2 (23:25, 25:16, 13:25, 25:21, 17:15). Tot astăzi se joacă partida Ştiinţa Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti (ora 18.00, în direct pe Digi Sport 2), iar mâine au loc meciurile SCM U. Craiova - U. Cluj (ora 16.30) şi Unirea Dej - Phoenix Şimleul Silvaniei (ora 17.00). Steaua Bucureşti stă.