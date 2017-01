CVM Tomis, a 19-a victorie în 20 de etape

Etapa a 20-a din Divizia A1 la volei masculin a programat sîmbătă, la Constanţa, meciul dintre campioana României, CVM Tomis, şi Constam Buzău. Contrar aşteptărilor, scorul final nu a fost 3-0 pentru gazde, ci 3-1, buzoienii reuşind să cîştige un set la Constanţa, performanţă cu care nu se mai pot lăuda în acest sezon decît Dinamo Bucureşti, Hypo Tirol Innsbruck (a luat două, în Cupa CEV) şi Metallurg Zhlobin! Setul pierdut de constănţeni a fost al treilea, cel în care antrenorul Stelio De Rocco a mizat pe garnitura a doua, liniştit după ce primele două acte s-au încheiat cu 25-14 şi 25-17. Gazdele au condus pînă la 22-20, scor la care antrenorul oaspeţilor, Marian Boldişteanu, a cerut time-out şi apoi Buzăul nu a mai pierdut nici un punct: 22-25 rezultat final! „Am evoluat mult prea relaxaţi după ce am cîştigat uşor primele două seturi. A fost bine că am jucat patru seturi, cu o echipă care ne-a pus probleme, pentru că jucătorii care au evoluat mai puţin aveau nevoie de jocuri oficiale. Echipa noastră are o lungă serie de victorii şi continuă să cîştige! Mă bucur că avem un lot valoros, cu jucători care întotdeauna sînt gata să intre pe teren şi să aducă un plus în jocul echipei”, a declarat după meci Stelio De Rocco. Canadianul i-a menajat sîmbătă pe Ashlei şi Lică, ultimul intrînd doar pentru cîteva faze, în primul act. În setul al patrulea, Firpo şi Daivison au revenit în locul lui Toronyai şi Pereu, iar scorul a fost 25-18. „Problema este că nu ne-am concentrat suficient în setul al treilea, am considerat meciul ca prea devreme încheiat. Însă nu trebuie să uităm că echipa adversă este pe locul 6 în clasament, nu este deloc o echipă slabă. A fost un meci bun pentru noi, mai ales că miercuri avem returul cu Dinamo din Cupa României”, a spus Arvydas Miseikis.

În etapa viitoare, sîmbătă, Tomis va evolua în deplasare cu Steaua Bucureşti, dar pînă atunci va susţine manşa retur cu Dinamo Bucureşti din semifinala Cupei României (în tur a fost 3-0 pentru constănţeni). Partida va avea loc miercuri, de la ora 16.00, în Sala Extreme din Capitală.

Au evoluat: CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Miseikis, Began, Brinkman, Pereu, Daivison şi Tănăsescu - libero; au mai jucat Lică, Toronyai, Voinea şi Milotin; Constam (antrenor Marian Boldişteanu): Parpală - Dorojan, Apostu, Afloarei, Mititelu, Miletici şi Tofan - libero; au mai jucat Ene şi Oprea. Au arbitrat Dan Forţu (Galaţi) şi Niculae Stan (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei a 20-a: Remat Zalău - Explorări Baia Mare 3-0; VCM Piatra Neamţ - Torpi Tg. Mureş 3-0; Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 3-1; Unirea Dej - Ştiinţa Bacău 3-1; Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti 3-0.

Clasament

1. CVM TOMIS 20 19 1 58: 8 39

2. Dinamo Bucureşti 20 15 5 49:22 35

3. VCM Piatra Neamţ 20 15 5 48:25 35

4. Remat Zalău 20 13 7 48:29 33

5. Explorări Baia Mare 20 12 8 44:37 32

6. Constam Buzău 20 11 9 41:35 31

7. U. Cluj 20 10 10 39:40 30

8. Unirea Dej 20 8 12 34:46 28

9. Steaua Bucureşti 20 8 12 32:44 28

10. Torpi Tg. Mureş 20 4 16 16:54 24

11. Ştiinţa Bacău 20 3 17 25:56 23

12. Rapid Bucureşti 20 2 18 17:55 22