CVM Tomis a câştigat derby-ul cu Remat

CONSTANŢA S-A REVANŞAT ÎN FAŢA ZALĂULUI. Meciul direct dintre primele două clasate în Divizia A1 la volei masculin, desfăşurat sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, a confirmat că, la ora actuală, CVM Tomis Constanţa şi Remat Zalău sunt cele mai îndreptăţite candidate la titlul naţional. Gazdele s-au impus cu scorul de 3:1 (27:29, 25:14, 25:22, 26:24) şi au rămas în fruntea clasamentului, cu un punct avans faţă de Explorări Baia Mare. Primul set a stat sub semnul echilibrului până la 11:11, când oaspeţii s-au distanţat la trei puncte. Tomis a revenit, a egalat la 22, apoi setul a intrat în prelungiri. După ce fiecare echipă a ratat câte două mingi de set, Remat a înclinat balanţa la al treilea set-ball. Cu orgoliul rănit, campionii au “defilat” în setul următor, adjudecat în doar 16 minute! Zalăul a replicat în seturile următoare, când a echilibrat din nou disputa. Constănţenii au gestionat însă mai bine finalurile de set şi au câştigat disputa cu 3:1, revanşându-se după eşecul din tur, de la Zalău, când gazdele s-au impus cu 3:0.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Aveam nevoie de victorii importante, iar o victorie cu Zalăul ne dă şi nouă mai multă încredere. Sper ca de acum încolo să creştem de la meci la meci, pentru că în turneele finale vor fi doar meciuri puternice” - Florin Voinea (jucător CVM Tomis). „A fost un meci greu, aşa cum ne aşteptam, dar ne-am mobilizat şi am obţinut rezultatul care ne trebuia. Sperăm ca în continuare să jucăm la fel de bine” - Petrişor Macovei (jucător CVM Tomis). „Ne aşteptam la mai mult de la acest joc, s-a văzut hotărârea echipei noastre să câştige. Constanţa a avut şi avantajul terenului propriu, iar noi am fost puţin obosiţi după o deplasare lungă până în Cehia. Am fost multe zile pe drum, apoi am venit la Constanţa. Eu zic că a fost un meci foarte frumos şi de calitate, în comparaţie cu ce se joacă în campionatul nostru” - Sergiu Ilieş (jucător Remat Zalău). „Zalăul a crescut mult în exprimare, în special după ce l-a adus pe acest nou universal (n.r. - Ditlevsen) şi a făcut câteva schimbări în echipă. A trebuit să muncim din greu aceste trei săptămâni, am crezut în noi, în forţa grupului. Le-am spus jucătorilor: cheia succesului vine de la cap şi merge spre inimă. Dacă le combini cu determinare şi dorinţă de victorie, obţii succesul. Primul set l-am început cam nervos. Mă bucur că i-am pus în dificultate pe adversari cu un serviciu agresiv, care a creat multe probleme. Sunt mândru şi mulţumit de felul cum au evoluat jucătorii mei şi sper să continuăm să jucăm aşa” - Stelio De Rocco (antrenor principal CVM Tomis). „A fost un meci foarte tare, în care Constanţa a pus multă presiune cu serviciul şi ne-a pus în dificultate. Cred că publicul a văzut un meci de calitate foarte bună. Am încercat să oferim o replică puternică, dar Constanţa a fost mai bună” - Michael Warm (antrenor principal Remat Zalău).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş): Firpo - Svetozarevic, Began (cpt.), Macovei, Voinea, Szalai şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Sajnberger, Romero, Dumitrache, Despotovski şi Hernandez; Remat (antrenori Michael Warm şi Aurel Vlaicu): Lamb - Ditlevsen, Afloarei, Josifov, Ciortea (cpt.), Mărieş şi Feher - libero (au mai jucat: Ilieş, Pereu, Paşcan şi Borota). Au arbitrat: Silvian Lungu (Bucureşti) şi Mirel Zaharescu (Galaţi). Observator: Virgil Dumitrescu (Bucureşti).

Alte rezultate din etapa a 16-a: Steaua Bucureşti - Unirea Dej 0:3; Dacia Buzău - VCM Piatra Neamţ 1:3; U. Cluj - Dinamo Bucureşti 0:3; SCM U. Craiova - Explorări Baia Mare 1:3; Torpi Tg. Mureş - CVM Braşov 3:0. Mâine va fi recuperată şi ultima restanţă a Diviziei A1 la volei masculin, contând pentru etapa a 14-a: Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti.

Clasament

1. CVM TOMIS 16 13 3 39:13 29

2. Explorări Baia Mare 16 12 4 39:17 28

3. Remat Zalău 16 11 5 37:17 27

4. Unirea Dej 16 11 5 38:18 27

5. Dinamo Bucureşti 15 11 4 38:15 26

6. VCM Piatra Neamţ 16 10 6 33:28 26

7. Torpi Tg. Mureş 15 9 6 29:24 24

8. U. Cluj 16 7 9 29:35 23

9. Steaua Bucureşti 16 5 11 23:37 21

10. SCM U. Craiova 16 5 11 20:37 21

11. Dacia Buzău 16 1 15 6:46 17

12. CVM Braşov 16 0 16 4:48 16