CVM Tomis a câştigat detaşat sezonul regulat

CVM Tomis Constanţa domină categoric actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin! Sâmbătă a jucat pe terenul celei de-a doua clasate, SCM U. Craiova, în ultimul meci din sezonul regulat, şi a obţinut un succes extrem de convingător, cu care a încheiat returul neînvinsă. 12 puncte este diferenţa în clasamentul dinaintea play-off-ului între CVM Tomis Constanţa şi SCM U. Craiova, una uriaşă, care spune totul despre diferenţa de valoare între echipa constănţeană şi restul formaţiilor din campionat.

O diferenţă de valoare pe care au putut-o vedea toţi iubitorii voleiului, în transmisiunea TV a partidei de sâmbătă. Voleibaliştii constănţeni au reuşit un joc excelent în primele două seturi: serviciu bine plasat, preluare sigură, blocaj atent, atac necruţător. Gazdele, aproape inexistente până atunci, au dat o replică mai bună în ultimul set, pe care îl puteau câştiga: au avut o minge de set la 24:23, anulată de constănţeni. Oaspeţii s-au impus la 24 în acest ultim set şi au făcut o repetiţie generală perfectă înaintea play-off-ului. Scor final: SCM U. Craiova - CVM Tomis Constanţa 0:3 (16:25, 18:25, 24:26).

„În ultimul set au fost două erori de arbitraj pe final, în momente importante ale jocului, dar am reuşit să controlăm situaţia. Primele două seturi le-am câştigat liniştiţi, graţie unui joc foarte bun, în special la serviciu. Îl remarc pe Gonzalez, care a făcut un meci foarte bun. În setul al treilea am plecat bine, dar apoi am scăzut puţin. Pe final, am rezolvat setul cu Bojovic la serviciu”, a declarat antrenorul formaţiei constănţene, Martin Stoev.

Au evoluat - SCM U. (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Vînătoru - Dumitrache, Ghionea, Milotin, Borota, Romanescu şi Jovic - libero (au mai jucat: Bratosin, Todor şi Teleleu); CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Bojovic, Stancu, Stoykov, Merkushev şi Samardzic - libero (au mai jucat: Tănăsescu şi Spînu).

Celelalte rezultate din etapa a 22-a, ultima din sezonul regulat: Dinamo Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ 3:0 (25:18, 25:23, 25:19); Steaua Bucureşti - Remat Zalău 0:3 (19:25, 17:25, 21:25); Unirea Dej - CSM Agronomia Bucureşti 3:0 (29:27, 25:18, 25:13); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Universitatea Cluj 3:1 (25:21, 25:22, 21:25, 28:26). Phoenix Şimleul Silvaniei a stat.

Clasament final sezonul regulat: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 52p (setaveraj: 57:20); 2. SCM U. Craiova 40p (48:31); 3. Remat Zalău 38p (44:29; punctaveraj: 1681:1515); 4. Unirea Dej 38p (44:29; 1689:1591); 5. Explorări Baia Mare 38p (45:34); 6. Dinamo Bucureşti 31p (35:33); 7. VCM Piatra Neamţ 28p (40:42); 8. CSM Bucureşti 26p (34:42); 9. Phoenix 25p (36:41); 10. Steaua Bucureşti 14p (20:49); 11. U. Cluj 0p (7:60).

În urma etapei a 22-a s-au decis împerecherile din primul tur al play-off-ului, care se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”: CVM Tomis Constanţa - CSM Agronomia Bucureşti, SCM U. Craiova - VCM LPS Piatra Neamţ, Remat Zalău - Dinamo Bucureşti şi Unirea Dej - Ştiinţa Explorări Baia Mare. Phoenix Şimleul Silvaniei, ocupanta locului 9, nu are adversar în play-out şi a intrat deja în vacanţă! Pentru evitarea retrogradării vor lupta Steaua Bucureşti şi Universitatea Cluj, în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Primele meciuri din play-off şi play-out sunt programate pe 9 martie. Tomis va juca acasă pe 9 martie, apoi în deplasare, pe 13 martie şi din nou acasă, pe 17 martie (acest ultim meci se joacă doar dacă va fi necesar).

