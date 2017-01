CVM Tomis a cîştigat mai greu decît o arată scorul

Unirea Dej a venit sîmbătă, la Constanţa, fără doi titulari experimentaţi, Halchin şi Purice, ambii accidentaţi, dar cu mulţi jucători tineri şi dornici să-şi arate valoarea în faţa campioanei României. Elocvent este faptul că media de vîrstă a titularilor Unirii din meciul disputat în Sala Sporturilor, exceptîndu-l pe libero-ul Călin, a fost de numai 23 de ani! În cele din urmă, Club Volei Municipal Tomis s-a impus în număr minim de seturi, cu 3-0 (26-24, 25-19, 25-22), însă adversara s-a ridicat deseori la nivelul echipei constănţene. Oaspeţii s-au autodepăşit în primul set, în care au menţinut echilibrul pînă pe final, şi în ultimul, pe care au fost foarte aproape să-l cîştige! Dejenii au condus cu 20-16, moment în care antrenorul constănţenilor i-a înlocuit pe Toronyai şi Miseikis cu Firpo şi Lică. Tomis a egalat la 20 şi oaspeţii au cedat complet, realizînd numai două puncte pînă la finalul setului. „Meciul a fost greu, pentru că toate echipele se mobilizează la maximum cînd joacă împotriva noastră. Important este că am reuşit să rămînem concentraţi pe toată durata partidei şi am cîştigat cu 3-0. Avem patru victorii în patru meciuri şi asta e cel mai important”, consideră Ashlei Nemer. „În volei nu ştii niciodată cu ce rezultat se va termina o partidă. Unirea Dej a venit la Constanţa cu jucători tineri şi ambiţioşi, iar noi am jucat puţin prea nervos, motiv pentru care am făcut atîtea greşeli. Au fost erori de execuţie şi erori decizionale, pe care trebuie să le corectăm la antrenamente”, a declarat după meci antrenorul Stelio De Rocco.

Au evoluat - Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Toronyai - Miseikis, Began, Brinkman, Ashlei, Pereu şi Tănăsescu - libero (au mai intrat: Lică, Firpo, Voinea şi Macovei); Unirea (antrenor Ovidiu Macarie): Lescov - Oprişor, Onuţe, Neamţ, Gagea, Ţuţea şi Călin - libero (au mai intrat: Cristudor, Paşcan şi Someşan). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Gheorghe Popescu (Bucureşti).

Campionii au revenit pe primul loc în clasament

Alte rezultate înregistrate sîmbătă, în etapa a treia a Diviziei A1: VCM Piatra Neamţ - U. Cluj 3-1; Explorări Baia Mare - Rapid Bucureşti 3-0; CSM Torpi Tg. Mureş - Ştiinţa Bacău 3-2. Meciurile Dinamo Bucureşti - Remat Zalău 3-0 şi Constam Buzău - Steaua Bucureşti 3-0 s-au jucat în devans, pentru că echipele bucureştene au evoluat sîmbătă în primul tur al Cupei Challenge, manşa tur, înregistrînd următoarele rezultate: Dinamo - Nea Salamina Famagusta (Cipru) 3-0 (25-14, 25-13, 27-25); Marek Union Dupniţa (Bulgaria) - Steaua 3-0 (25-22, 27-25, 25-17). Manşa retur va avea loc sîmbătă. Meciul Tomisului din etapa viitoare, din deplasare, cu Dinamo, a fost amînat pentru 22 octombrie la cererea echipei bucureştene.

Tirol, învinsă de Bled în Cupa Europei Centrale

Sîmbătă, într-un meci contînd pentru etapa a doua a Cupei Europei Centrale, adversara Tomisului din Cupa CEV a pierdut pe teren propriu în faţa lui ACH Volley Bled. Hypo Tirol Innsbruck a condus cu 2-0 la seturi (25-21, 25-23), apoi le-a cedat pe următoarele trei (21-25, 23-25, 9-15). Cei mai eficienţi jucători ai gazdelor au fost Chocholak (19p), Mozer (16p) şi Chrtiansky jr. (14p).

Clasament

1. CVM TOMIS 4 4 0 12:1 8

2. Explorări Baia Mare 4 3 1 10:5 7

3. Dinamo Bucureşti 3 3 0 9:0 6

4. VCM Piatra Neamţ 3 3 0 9:2 6

5. Constam Buzău 2 2 0 6:2 4

6. Steaua Bucureşti 3 1 2 4:6 4

7. Unirea Dej 3 1 2 3:8 4

8. Torpi Tg. Mureş 2 1 1 3:5 3

9. Remat Zalău 3 0 3 4:9 3

10. Ştiinţa Bacău 3 0 3 3:9 3

11. Rapid Bucureşti 3 0 3 1:9 3

12. U. Cluj 3 0 3 1:9 3