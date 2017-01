CVM Tomis a crezut în victorie pînă la capăt

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Autocommerce Bled au oferit un meci magnific celor peste 1.200 de spectatori prezenţi, miercuri seară, în Sala Sporturilor, pentru a viziona meciul tur din sferturile de finală ale Top Teams Cup. Tomis a condus cu 2-0, dar slovenii nu au depus armele şi au trimis partida în tie-break, unde au ratat trei mingi de meci! “Am jucat slab în primele două seturi, poate şi pentru că universalul nostru (n.r. - Gasparini, principalul atacant al oaspeţilor) nu a mers deloc. După ce l-am schimbat, totul a revenit la normal. Am avut şansa noastră, la 14-12 am făcut două preluări bune, dar am ratat victoria” - Radovan Gacici, antrenor secund Bled. “Meciul a fost OK pînă la 14-14, pînă la acea decizie a arbitrilor, de a-i acorda cartonaş roşu ridicătorului nostru. De acolo, totul s-a terminat. Trebuie să recunosc că m-a surprins echipa gazdă, nu mă aşteptam ca meciul să fie aşa de greu. Nu avem de ce să ne ruşinăm dacă vom fi eliminaţi, Constanţa are echipă bună” - Mateja Plesko, căpitan Bled. “Am jucat bine, însă nu a fost suficient pentru a cîştiga. Ne-am revenit la 0-2, dar în setul 5 noi am făcut cîteva erori fatale şi nu am mai putut reveni. Decisiv a fost, cred eu, faptul că Tomis a avut o mare dorinţă de victorie în ultimul set. A revenit extraordinar, noi am greşit şi am pierdut” - Tine Urnaut, cel mai bun jucător al oaspeţilor.

Diferenţa dintre echipe a fost minimă

Tomis s-a impus în cele din urmă cu 3-2, după 122 de minute de joc efectiv, luînd astfel o serioasă opţiune pentru calificarea în Final Four. Victoria este extrem de importantă pentru moralul echipei înaintea returului din Slovenia. Va fi un meci de totul sau nimic, între două echipe care şi-au simţit forţa una alteia şi vor şti la ce să se aştepte în retur. “Echipele au alternat momentele bune cu cele mai puţin inspirate. Meciul a fost foarte echilibrat şi cred că aşa va fi şi acolo. Şansele de calificare sînt egale”, consideră Sorin Strutinsky, preşedintele grupării constănţene. În rîndul jucătorilor de la CVM Tomis, optimismul este moderat, dar esenţa declaraţiilor este aceeaşi: în Slovenia va fi un meci de luptă! “Am cîştigat pentru că ne-am dăruit mai mult! Acum urmează returul, iar noi mergem să luptăm pînă la capăt” - Sergiu Ilieş. “Ne aşteptam la un meci dificil şi, din păcate, am avut parte de aşa ceva. A fost o diferenţă mică între cele două echipe, dar avem satisfacţia acestei victorii şi a publicului minunat pe care l-am avut în această seară. În Slovenia va fi greu, dar trebuie să credem pînă la capăt în calificare” - Florin Voinea. “La 2-0 pentru noi, ei au forţat serviciul şi au întors meciul. Dacă mai credeam la 14-11 pentru adversari? Ne gîndeam că mai avem... şansa porcului la Crăciun, dar s-a văzut că acolo sus cineva ne iubeşte şi am avut succes” - Radu Began. Antrenorul Jorge Cannestracci crede că “echipa slovenă serveşte foarte bine şi vom avea viaţă grea la retur”, dar, ţinînd cont că s-a declarat nemulţumit de jocul echipei sale în meciul tur, Tomis are prima şansă la calificare, în cazul unei evoluţii ca în dubla cu Orion Doetinchem!

Voleibaliştii constănţeni au fost liberi ieri, iar de astăzi vor reveni la antrenamente, pentru a pregăti returul de miercurea viitoare. Ei se vor antrena vineri şi sîmbătă în Sala Sporturilor, duminică dimineaţă în sala din Complexul Sportiv “Tomis”, iar luni vor efectua deplasarea în Slovenia. Partida retur va avea loc miercurea viitoare, la Radovljica, cu începere de la ora 20.00, ora României.

Rezultatele partidelor din manşa tur a sferturilor de finală din Top Teams Cup

Azovstal Mariupol (Ucraina) - Rabotnicki Fersped Skopje (Macedonia) 0-3 (20-25, 20-25, 16-25)

CVM TOMIS CONSTANŢA (ROMÂNIA) - OK AUTOCOMMERCE BLED (SLOVENIA) 3-2 (25-21, 25-18, 22-25, 18-25, 17-15)

Arkaş Izmir (Turcia) - Cimone Modena (Italia) 3-2 (24-26, 21-25, 25-22, 25-18, 18-16)

Iskra Odinţovo (Rusia) - Chenois Geneva (Elveţia) 3-0 (25-21, 25-14, 25-20)