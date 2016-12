CVM Tomis a cucerit nouă titluri naţionale în ultimii trei ani

Voleiul masculin românesc este dominat categoric în ultimii ani de echipa Club Volei Municipal Tomis Constanţa! Seniorii au câştigat ultimele două campionate, dar şi Cupa României, realizând eventul, iar Centrul de Copii şi Juniori nu se lasă mai prejos. CVM Tomis a devenit campioană naţională la speranţe în 2012 şi 2013, la cadeţi în 2012, 2013 şi 2014, iar la juniori în 2013 şi 2014, graţie unei generaţii de excepţie, din care se distinge extrema Adrian Aciobăniţei, aflat în echipă la toate cele şapte titluri cucerite! Mai mult, internaţionalul de cadeţi şi juniori a fost declarat cel mai valoros jucător la aproape toate turneele finale respective, anunţându-se deja, la numai 17 ani, drept cel mai promiţător tânăr voleibalist din România. „CVM Tomis este clubul-fanion al voleiului masculin românesc, un club foarte puternic, cu organizare foarte bună şi cu o strategie clară pentru copii şi juniori. La seniori am făcut legea în ultimii doi ani, la fel şi la speranţe, cadeţi şi juniori, unde am cucerit şapte titluri în trei ani”, spune Răzvan Parpală, antrenor principal la echipele de cadeţi şi juniori care au devenit campioane anul acesta.

PARTICIPAREA ÎN DA2, DECISIVĂ ŞI PENTRU CALIFICAREA NAŢIONALEI Secretul acestor succese stă în investiţiile făcute de club pentru menţinerea la nivel înalt a Centrului de Copii şi Juniori. Pe lângă selecţia făcută judicios, înscrierea echipei a doua a clubului în Divizia A2 a avut drept scop creşterea experienţei pentru juniorii şi cadeţii din lot (singurul senior a fost Zahar). „A fost foarte importantă participarea juniorilor şi cadeţilor la meciurile din Divizia A2. Dacă nu participam acolo, aveam foarte puţine meciuri în competiţia juniorilor, doar opt până la turneul semifinal, pe care le câştigam uşor. În A2 am întâlnit echipe mai valoroase şi jucători mult mai puternici, dar ne-am mobilizat la fiecare meci şi am demonstrat că putem face faţă şi acolo. Chiar am câştigat turneul din play-off de la Bucureşti, dar nu am jucat la turneul de promovare, pentru că echipa nu avea acest drept”, a subliniat Parpală. Într-adevăr, CVM Tomis Congaz s-a clasat pe locul 3 în sezonul regulat (11 victorii, 5 eşecuri), iar în play-off a câştigat toate cele cinci meciuri jucate, putând promova lejer în primul eşalon dacă ar fi avut dreptul!

Parpală consideră că exact aceste evoluţii din liga a doua au fost decisive pentru... calificarea echipei naţionale de juniori la turneul final al Campionatului European Under 20! CVM Tomis a avut patru jucători în formula standard aliniată de selecţionerul George Grigorie în turneul de calificare de la Piatra Neamţ, unde România a depăşit o echipă mult mai bine cotată, Spania. Aciobăniţei, Iftime, Tarţa şi Vologa au fost titulari, Muscină şi Ocunschi s-au aflat în lotul de 12, iar libero-ul Cămui a fost inclus iniţial în lotul naţional lărgit.

Din lotul cu care antrenorii Răzvan Parpală şi Sergiu Stancu au participat la turneul final de la Constanţa, termină junioratul doar Tarţa, Ocunschi, Iftime şi Dăineanu. Muscină, Diamandescu, Vologa, Petcu şi Cămui mai sunt juniori şi la anul, Aciobăniţei şi Gavriz, născuţi în 1997, abia încep junioratul, iar Dediulescu este născut în 1998! „Comparativ cu anul trecut, noi am avut cam acelaşi lot, fără Zahar. Nivelul a fost însă mai slăbuţ ca anul trecut, sau poate că am fost noi prea puternici pentru celelalte echipe. Nu vreau să dau nume acum, dar patru-cinci băieţi sunt în vizorul echipei de seniori. Poate că pentru ei este devreme să vedem că fac performanţă la seniori. Sunt încă tineri şi mai au multe de învăţat, pentru că un jucător de volei după 22-23 de ani începe să arate maturitate în joc”, a concluzionat Parpală. „Am terminat junioratul şi de acum suntem seniori, unii dintre noi. Practic, pentru noi este ca şi cum am începe voleiul acum, dar cu câteva şmecherii pe care le-am învăţat”, a declarat universalul Mihai Tarţa.

