CVM Tomis a demarat pregătirea returului din Olanda

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au revenit ieri la pregătiri, după o zi de pauză. Victoria de miercuri în faţa lui Orion Doetinchem a rămas în urmă, toată lumea fiind acum cu gîndul la partida retur din optimile Top Teams Cup. Chiar dacă atmosfera la antrenamentul de ieri a fost una destinsă, Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au început deja să creioneze tactica specială cu care va fi abordat meciul de miercuri. După ce a cîştigat cu 3-1 turul de pe teren propriu, Tomis a demarat pregătirea meciului din Olanda cu gîndul la particularităţile speciale ale sălii, una cu tavanul mai jos, asemănătoare cu Sala din Complexul Sportiv “Tomis”. “Sala din Olanda este una cu tavanul jos, din cîte am văzut pe video. Dacă adversarii vor forţa serviciul, ne va fi mai greu la preluare, de aceea şi noi va trebui să forţăm serviciul, ca să le punem probleme”, spune Erkan Togan, unul dintre titularii lui CVM Tomis cu serviciu puternic din săritură, alături de Ilieş, Ashlei, Voinea, Gontariu, Dragoş Pavel şi Gabrych.

Calificarea se va decide în Olanda, unde Tomis are două şanse

Voleibaliştii Tomisului nu consideră calificarea jucată, în ciuda faptului că au dominat clar în cele trei seturi cîştigate la Constanţa. Echipa din Doetinchem este redutabilă pe teren propriu şi capabilă să pună mari probleme, aşa cum a demonstrat şi în turneul preliminar, în care a eliminat pe Unicaja Almeria. “Au o echipă tînără, cu un ridicător rapid şi valoros. Nu ne va fi uşor acolo, de aceea va trebui să fim 200% concentraţi pentru acest joc”, spune Piotr Gabrych, eroul meciului tur. “Echipa adversă este foarte bună, dar la Constanţa n-a arătat asta pentru că nu prea am lăsat-o noi să joace!”, avertizează Erkan Togan, completat de coordonatorul Sergiu Ilieş: “Olandezii au o şcoală bună de volei, au fost şi campioni olimpici în 1996, dar la Constanţa noi am fost mai buni. Va fi greu să ne calificăm pentru că se descurcă bine în sala lor, dar vom lupta!”.

Doetinchem joacă sîmbătă seară în campionat

Într-adevăr, DOC Stap Orion Doetinchem are trei titulari foarte tineri (Koomen - 22 de ani, Klapwijk - 23 şi Rademaker - 24), aflaţi la debutul în Cupele Europene. Nici echipa din Doetinchem nu are o experienţă prea mare în Europa, aceasta fiind doar a doua participare în ultimii şase ani, după cea din ediţia trecută a CEV, cînd nu a trecut de faza grupelor preliminare, deşi a jucat tot acasă. Dacă jucătorii constănţeni vor efectua doar antrenamente pînă la plecarea spre Olanda, Orion are programat sîmbătă un meci de campionat. În Sala “Rozengaarde” din Doetinchem, aceeaşi care va găzdui şi partida retur din Top Teams Cup, olandezii vor juca împotriva lui HvA Volleybal, echipa de pe ultimul loc. Adversara Tomisului ocupă locul 3 în campionat, cu 20p, după ORTEC Rotterdam, 27 de puncte din 10 jocuri, şi Piet - 22p (10j). Lidera ORTEC este reprezentanta Olandei în Champions League şi a dispus cu 3-0 în campionat de Doetinchem, care s-a revanşat în Supercupa Olandei, 3-1 pe 6 octombrie. În campionat, Orion are şapte victorii şi două înfrîngeri, ambele acasă (0-3 cu ORTEC şi Omniworld Volleybal, echipa de pe locul 5), sistemul de punctaj fiind diferit faţă de cel din România.