CVM Tomis a dominat autoritar acest campionat

După ce a cucerit titlul naţional în 2007, 2008 şi 2009, CVM Tomis Constanţa a devenit campioana României pentru a patra oară în scurta istorie a clubului, de numai 11 ani. Voleibaliştii constănţeni s-au încoronat campioni după evoluţii excelente de-a lungul întregului sezon, dar mai ales în partidele jucate de la începutul anului 2013, de când postul de antrenor principal este ocupat de bulgarul Martin Stoev. În finala play-off-ului, CVM Tomis a dispus de SCM U. Craiova cu scorul general de 3-0, chiar dacă oltenii au luptat din greu pentru a prelungi finala şi s-au înclinat cu 2:3 în meciul al treilea, pe care l-au găzduit luni seară. Primul loc în campionat îi garantează echipei constănţene participarea directă în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, a doua prezenţă a Tomisului în cea mai prestigioasă competiţie europeană inter-cluburi.

Iată jucătorii care au contribuit la cucerirea titlului naţional în ediţia 2012-2013: Javier Gonzalez, Marin Lescov, Andrei Spînu, Sergiu Stancu, Andrei Laza, Mladen Bojovic, Milos Terzic, Igor Merkushev, Răzvan Tănăsescu, Mihai Tarţa, Adrian Gontariu, Kostadin Stoykov, Marko Samardzic (ultimii trei au sosit în iarnă), Olli-Pekka Ojansivu, Marko Bojic, Dan Borota, Vladislav Ivanov (jucători plecaţi pe parcursul turului de campionat). Antrenori: Martin Stoev şi Radu Began (în tur, echipa a fost pregătită de Radovan Gacic şi Erkan Togan). Fizioterapeut: Alexandru Negraru. Statistician: Marius Pop. Conducerea clubului: Sorin Strutinsky (preşedinte), Eduard Martin (vicepreşedinte), Serhan Cadâr (director executiv), Bulent Cadâr (team-manager).

Răzvan Tănăsescu este singurul jucător din lotul actual care a contribuit şi la precedentele trei titluri, alături de Radu Began, care s-a retras la sfârşitul sezonului trecut şi din ianuarie a fost secundul lui Stoev (fără dreptul de a sta pe banca tehnică, pentru că nu a terminat încă şcoala de antrenori).

DECLARAŢII LA FINALUL CAMPIONATULUI. „Am avut încredere în echipa noastră chiar şi la 2:1 pentru Craiova. Ştiam valoarea jucătorilor, că avem o pregătire foarte bună, un staff tehnic de valoare şi eram convins că putem întoarce meciul. Este o victorie foarte importantă pentru mine, care a dus la obţinerea primului meu titlu de campion naţional în ţara mea. Am ţinut foarte mult la acest lucru” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Tot timpul este bine când câştigi, pentru că te gândeşti la senzaţiile pe care le ai atunci când pierzi. A fost un joc relativ slab al nostru astăzi (n.r. - luni), dar în cele din urmă am fost mai maturi şi am demonstrat că merităm să fim campioni. N-am fost la cel mai bun nivel al nostru, dar am fost deştepţi şi am câştigat” - Adrian Gontariu (jucător CVM Tomis).

„Am meritat să câştigăm campionatul, mai ales că nu am pierdut niciun meci în acest an, lucru foarte important. Este nevoie să împărţim în două perioade evoluţia echipei din Constanţa în acest sezon: până în decembrie şi după 1 ianuarie. Două echipe diferite, pentru că au existat câţiva jucători importanţi care au plecat, Bojic, Lelu (n.r. - Ojansivu), Borota, Ivanov. Echipa s-a schimbat atunci, au venit trei jucători, a venit şi un alt antrenor. Echipa care a câştigat campionatul nu a pierdut nicio partidă. Cred că este un record” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„În opinia mea, în 2013 am demonstrat că ne ridicăm la un nivel înalt, european. Dacă e să fac o comparaţie a echipei actuale cu cea în care jucau Dede, Ashlei şi alţii, iar antrenor era De Rocco, parcă acum suntem mai organizaţi” - Sorin Strutinsky (preşedinte CVM Tomis).

„Anul acesta s-a văzut clar diferenţa dintre Constanţa şi restul echipelor din campionat. O echipă solidă, cu multă experienţă, greu de bătut, care a câştigat titlul pe merit. Mă bucur că am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor şi am arătat că ne merităm locul în finală. Pentru sportul din Craiova este o mare performanţă şi mă bucur că am făcut parte din această echipă” - Dan Borota (jucător SCM U. Craiova).

„Fără discuţie, Constanţa este campioană pe merit. A demonstrat acest lucru tot campionatul. Toţi jucătorii din lot sunt jucători de valoare, jucători cu experienţă în Europa, care au cote ridicate. Acest lucru nu poate decât să ne bucure şi mai mult, pentru că în anumite momente, în special în jocul de astăzi (n.r. - luni), am reuşit să le facem faţă, să ne ridicăm la valoarea lor şi să le dăm emoţii. Cred că şi în condiţiile în care câştigam astăzi nu aveam şanse prea mari la titlu” - Dănuţ Pascu (antrenor principal SCM U. Craiova).