CVM Tomis a făcut diferenţa cu serviciul şi preluarea

CVM Tomis Constanţa a câştigat clar derby-ul cu Remat Zalău disputat duminică, în Sala Sporturilor, în etapa a 18-a din Divizia A1 la volei masculin. Rezultatul a fost 3:0 (25:14, 26:24, 25:15), iar scorul pe seturi indică o dominare categorică a gazdelor în seturile 1 şi 3. Tomis şi-a luat revanşa după înfrângerea din tur, 1:3 la Zalău, singura pentru constănţeni de când echipa a fost preluată de Martin Stoev, în vara lui 2011, în toate competiţiile (campionat, Cupa României, Cupa Challenge) sau în jocurile amicale! Tehnicianul bulgar era foarte mulţumit după meci, atât pentru victorie, cât şi pentru jocul foarte bun al echipei. „Diferenţa a făcut-o echipa, grupul, jocul nostru de echipă. Toţi jucătorii au evoluat foarte bine, iar Blanco a reuşit un meci excelent”, a declarat Stoev.

SERVICIUL, CHEIA VICTORIEI. Voleibaliştii constănţeni au forţat serviciul, iar preluarea adversă a greşit foarte mult - aici a fost cheia succesului pentru Tomis. „Cred că am fost superiori la serviciu, în atac şi la preluare. Nu am făcut mari greşeli la preluare, lucru care a fost foarte important”, a afirmat universalul Philip Maiyo. „Diferenţa cred că a făcut-o serviciul nostru foarte bun, cu care i-am forţat pe adversari să greşească, apoi faptul că am reuşit să ne menţinem concentrarea de-a lungul întregii partide”, a spus şi extrema Maximo Torcello. „Puteam juca ceva mai bine dacă am fi reuşit preluări mai bune, însă la preluare nu ne-a fost prea uşor astăzi. În plus, venim după o săptămână destul de dificilă. Am avut deplasarea în Italia (n.r. - pentru meciul de joi din Cupa CEV, cu Acqua Paradiso Monza), nu ne-am putut antrena aşa cum trebuie, apoi am venit la Constanţa”, a declarat Mariusz Sordyl, antrenor principal la Remat Zalău. „Noi am prins o zi foarte proastă, iar echipa din Constanţa a jucat astăzi (n.r. - duminică) un volei de calitate, pentru care o felicit. La noi s-a văzut şi oboseala, dar nu putem accepta această scuză, pentru că s-au făcut greşeli uşoare care nu au nicio legătură cu oboseala. Noi ştim ce am greşit şi sper ca până în play-off să reuşim remedierea acestor erori. Dacă vom continua pe drumul acesta, pentru noi nu va fi bine deloc”, a spus şi internaţionalul Adrian Feher, libero-ul Rematului.