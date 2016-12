CVM Tomis a fost eliminată din Cupele Europene

Debutantă în Liga Campionilor la volei masculin, CVM Tomis Constanţa şi-a încheiat parcursul în faza grupelor după meciul de aseară cu Dinamo Moscova, pierdut cu 0:3 (18:25, 22:25, 18:25) în Sala Sporturilor. Tomis s-a clasat pe locul 3 în clasamentul final, însă a rămas cu doar 4 puncte şi a pierdut orice şansă de a prinde un loc în faza Challenge Round din Cupa CEV. Formaţia constănţeană se va concentra acum pe atingerea celor două obiective interne ale clubului, respectiv câştigarea campionatului şi a Cupei României.

EVOLUŢIE FOARTE SLABĂ A CONSTĂNŢENILOR. Ultimul meci jucat în Grupa E a fost şi cel mai slab pentru vicecampioana României în actuala ediţie a Ligii Campionilor. Ruşii aveau mare nevoie de victorie, ca să nu rateze play-off-ul Ligii, şi au jucat foarte motivaţi, pentru a-şi atinge acest obiectiv. Arma lor principală a fost serviciul, cu care au pus mereu în dificultate preluarea adversă, reuşind şi 11 aşi, dintre care 5 Markin şi 4 Krivets. Ziua proastă la preluare a constănţenilor s-a extins şi la celelalte capitole, atac, defensivă sau blocaj, iar odată cu trecerea timpului şi elanul voleibaliştilor constănţeni s-a spulberat. Să mai spunem că Dinamo Moscova a venit la Constanţa fără trei jucători foarte valoroşi, practic primele trei opţiuni pentru postul de extremă: Kurek, Veres şi Poltavskiy (toţi sunt accidentaţi sau nerefăcuţi după accidentări mai vechi). În aceste condiţii, alături de Markin (22 de ani), a patra variantă pe acest post la Dinamo, în meciul de aseară a jucat în preluare Shchadilov, un centru de 21 de ani şi înalt de 2,05 m! Încă o dovadă a valorii şcolii de volei ruse a fost şi introducerea în ultima treime a setului al treilea a altor doi jucători de 22 de ani, coordonatorul Bezrukov şi universaul Boldyrev.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Bojic, Stancu, Bojovic, Terzic, Merkushev şi Samardzic - libero (au mai jucat: Borota, Spînu şi Lescov); Dinamo Moscova (antrenori Yuri Cherednik şi Oleg Antonov): Grankin - Kruglov, Krivets, Shcherbinin, Markin, Shchadilov şi Stepanyan - libero (au mai jucat: Bezrukov, Boldyrev şi Bragin - libero).

„CÂND NU JOCI NIMIC, NICI NU AI CUM SĂ CÂŞTIGI”.

Declaraţii după meci: „A fost o zi foarte proastă pentru noi. Preluarea a fost slabă, iar serviciul nu a pus probleme adversarilor. Rămânem cu cele patru puncte obţinute cu Fenerbahce Istanbul şi sperăm ca la anul, dacă vom participa din nou în Liga Campionilor, să reuşim mai mult” - Dan Borota (căpitan CVM Tomis).

„Cu siguranţă, acesta a fost cel mai slab meci al nostru în Liga Campionilor. Cea mai mare problemă nu este rezultatul, pentru că Dinamo era clar echipa mai bună, ci faptul că noi nu am luptat ca să jucăm ce trebuia, iar asta e o problemă care trebuie rezolvată în viitor. Nu este o ruşine să pierzi, dar este important cum pierzi. Dacă lupţi şi te baţi pentru fiecare punct, chiar dacă pierzi toate seturile la 10, poţi spune că asta e diferenţa de valoare şi nu era nimic de făcut. Astăzi (n.r. - miercuri) însă trebuia să arătăm mai mult, să câştigăm mai multe puncte şi să părăsim sala cu fruntea sus. Totul a plecat de la abordarea meciului: nu am crezut suficient în posibilităţile noastre de a-i surprinde pe ruşi. Cred că am avut o şansă, dar nu am fructificat-o, iar Dinamo a fost superioară la toate capitolele jocului de volei, la execuţii şi la tactica de meci” - Radovan Gacic (antrenor principal CVM Tomis).

„Ştiam că Tomis are nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în Cupa CEV şi am pregătit cu multă atenţie acest meci. În plus, ştiam că urma să întâlnim un adversar redutabil pe teren propriu. Dacă privim punctajul pe seturi, victoria noastră poate părea facilă, dar nu a fost deloc aşa. Meciul a fost destul de strâns, dar cred că adversarul era capabil de o replică mai bună, de o rezistenţă mai mare. Noi însă am servit foarte bine, iar când nu ai preluare, suferi în atac şi n-ai şanse la victorie” - Yuri Cherednik (antrenor principal Dinamo Moscova).

„Când nu joci nimic, nici nu ai cum să câştigi. Cei de la Dinamo nu au jucat extraordinar: ei au fost disciplinaţi, şi-au făcut datoria. Aveam o şansă în acest meci, pentru că au venit la Constanţa fără doi jucători importanţi, dar astăzi nu am avut serviciu, nu am avut blocaj, nu a mers nici apărarea, nu a mers nimic. Am avut o şansă mare ca să mergem în Cupa CEV, dar nu am fructificat-o şi... asta e. Oricum, fiecare jucător în parte va trebui să-mi spună dacă vrea să mai rămână la club sau nu” - Sorin Strutinsky (preşedinte CVM Tomis).

Tot aseară, în celălalt joc din ultima etapă a Grupei E: Fenerbahce Grundig Istanbul - PGE Skra Belchatow 1:3 (28:26, 17:25, 17:25, 17:25). Belchatow, cu 18p (maximum posibil), şi Dinamo Moscova, cu 12p, au obţinut calificarea pentru play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Tomis, care a adunat 4p, şi Fenerbahce, cu 2p, au fost eliminate din Cupele Europene. Şi a doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Remat Zalău, a pierdut meciul jucat în ultima etapă, pe terenul lui Bre Banca Lannutti Cuneo, scor 1:3 (31:29, 20:25, 12:25, 18:25). Remat s-a clasat ultima în Grupa G, fiind eliminată din Cupele Europene.