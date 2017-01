CVM Tomis a fost superioară la toate capitolele

Victoria reuşită miercuri seară de CVM Tomis Constanţa, scor 3:1, (25:21, 27:29, 25:23, 25:21) pe terenul lui Halkbank Ankara, una dintre candidatele la câştigarea Ligii Campionilor la volei masculin, a fost considerată drept surpriza săptămânii în Cupele Europene la volei şi una dintre cele mai mari ale sezonului. Deţinătoarea Cupei CEV, care doreşte să obţină în 2014 al doilea trofeu european, a suferit prima înfrângere a sezonului în Ligă, după ce în cele patru partide anterioare cedase doar două seturi. Site-ul de specialitate volleyball.it subliniază că „eşecul nu afectează poziţia de lider în grupă a lui Halkbank, dar jocul echipei trebuie să constituie un semnal de alarmă” din cauza prestaţiei slabe a lui Tzourits şi problemelor de la preluare (şase greşeli a comis numai libero-ul Şahin!).

De la CVM Tomis este evidenţiat Israel Rodriguez, care a fost desemnat de site-ul Confederaţiei Europene de Volei drept jucătorul meciului, cu 23 de puncte realizate, spaniolul nefiind impresionat nici de cartonaşul roşu primit pentru proteste la deciziile arbitrilor! De altfel, cev.lu a evidenţiat jucători de la CVM Tomis aproape la toate capitolele statisticii. Rodriguez a fost lider la atacuri câştigătoare, cu 20, urmat de Juantorena (19), dar şi cel mai bun jucător la preluarea din serviciu, cu 68%, urmat de Ivanov, cu 67%, şi de Bahov, cu 50%. Ca şi săptămâna trecută, la deplasarea în Polonia, Spînu a avut cel mai bun serviciu, cu patru aşi. Formaţia adversă a fost superioară doar la capitolul puncte din blocaj, la care primul a fost brazilianul recent transferat la Ankara şi aflat la primul său meci oficial pentru Halkbank. Mauricio a reuşit 6p, urmat de Massinatori, cu 5p, şi de Spînu, cu 3p.

Per ansamblu, Tomis a fost superioară la serviciu (10-3 a fost raportul aşilor), la blocaj (12-8) şi la preluare, în timp ce Halkbank a fost superioară, cu un singur procent, la eficienţa atacului. Din păcate, în ciuda acestui succes, CVM Tomis stă la mâna rezultatelor din alte grupe în tentativa de a evita eliminarea din Cupele Europene. Cum doar trei ocupante ale poziţiei a treia din cele şapte grupe merg mai departe în Cupa CEV, campioana României are nevoie de un succes cu 3:0 sau 3:1 în ultimul său meci din grupă, cu Hypo Tirol Innsbruck, programat miercuri, 18 decembrie, de la ora 18.00, la Constanţa, şi de eventuale surprize în grupele B, C, E şi G. Cel mai probabil, CVM Tomis se va lupta pentru ultimul loc calificant cu o echipă din Grupa G, Friedrichshafen sau Zaksa.

CVM TOMIS JOACĂ MÂINE ÎN CAMPIONAT, CU UNIVERSITATEA CLUJ Sâmbătă, CVM Tomis va evolua în Sala Sporturilor din Constanţa, în etapa a 11-a din Divizia A1, ultima a turului. Adversara campionilor va fi Universitatea Cluj, iar meciul este programat de la ora 17.00, urmând să fie transmis în direct de Neptun TV.