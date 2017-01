CVM Tomis a început cu o victorie noul campionat

Sâmbătă, în prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a dispus de CSM Bucureşti cu scorul de 3:1 (23:25, 25:14, 25:10, 26:24). Deşi porneau ca mari favoriţi în meciul cu o nou promovată, voleibaliştii constănţeni au fost surprinşi de replica primită în primul set. Bucureştenii au condus în permanenţă, uneori chiar şi la cinci puncte diferenţă, şi au câştigat la limită primul act al partidei. Gazdele au preluat mult mai bine în următoarele două seturi, iar încrederea cu care oaspeţii au jucat în debutul meciului s-a volatilizat. Cu toate că antrenorul Coiculescu a efectuat mai multe schimbări, Tomis s-a impus la scor şi a preluat conducerea cu 2:1 la seturi. Ultimul act a fost foarte echilibrat şi a fost decis de experienţa superioară a constănţenilor, însă după ce oaspeţii au condus cu 24:23!

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Janosik - Ditlevsen, Began, Spînu, Bahov, Chiţigoi şi Marquinho - libero (au mai jucat: Macovei, Mihăilă şi Zahar); CSM (antrenor Iulian Coiculescu): Andrieş - Bobeanu, Stelmah, I. Ion, Raznatovic, Sinţov şi Baciu - libero (au mai jucat: Teotoc, Ţucov, Al. Cîrlan şi Stoica). Arbitri: Ioan Bîrsan (Iaşi) şi Cornel Malaxia (Bucureşti).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am început meciul cam greu, aşa cum ne-am obişnuit în ultima perioadă. Trebuie să mai lucrăm la acest aspect, dar este bine că ne-am motivat până la urmă şi am câştigat” - Petrişor Macovei (jucător CVM Tomis). „Rezultatul este bun pentru forma în care suntem în această perioadă. Este doar prima etapă şi s-a văzut că atunci când am luat meciul în serios, totul s-a rezolvat. Nu sunt probleme majore, echipa merge bine şi relaţiile de joc încep să se lege. Trebuie să avem răbdare” - Cristian Chiţigoi (jucător CVM Tomis). „Au fost unele probleme în primul set, pe care nu pot să mi le explic. În rest, cred că am făcut un meci foarte bun, mai ales că fiecare echipă vrea să câştige în faţa celor din Constanţa” - Mads Ditlevsen (jucător CVM Tomis). „Am avut probleme în primul set şi în meciurile amicale pe care le-am jucat în luna septembrie. Am început slab şi astăzi (n.r. - sâmbătă), poate şi pentru că nu cunoşteam prea bine echipa adversă. În seturile 2 şi 3 ne-am demonstrat adevăratul potenţial, dar din păcate nu am reuşit să ne păstrăm nivelul înalt de joc şi în ultimul set. Dacă vom juca mereu ca în seturile 2 şi 3, nu cred că vom avea probleme în acest campionat. Cred că, odată cu rodarea noului coordonator (n.r. - Janosik), totul va fi bine” - Viktor Sidelnikov (antrenor CVM Tomis). „Nu cred că am făcut un meci bun, pentru că altfel câştigam! Am fost foarte aproape să luăm un punct măcar, dar, din păcate, meciul se termină la 3. Sunt mulţumit de băieţi, a fost bine pentru primul meci, dar mai avem mult de muncă. Ştiam că echipa din Constanţa este una bine lucrată şi sper că, încet-încet, vom juca şi noi altceva” - Iulian Coiculescu (antrenor CSM).

Iată şi celelalte rezultate din prima etapă: Steaua Bucureşti - CSM U LPS Suceava 3:0 (25:20, 25:19, 25:18); SCM U. Craiova - Unirea Dej 0:3 (13:25, 17:25, 23:25); Dinamo Bucureşti - Torpi Tg. Mureş 3:0 (25:23, 25:16, 25:19); Remat Zalău - VCM LPS Piatra Neamţ 3:0 (25:20, 25:15, 32:30); U. Cluj - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:2 (25:23, 15:25, 25:16, 14:25, 15:9).