CVM Tomis a început returul cu o victorie

CVM Tomis Constanţa şi-a păstrat poziţia fruntaşă în Divizia A1 la volei masculin şi după prima etapă din retur. Sâmbătă, în Sala Sporturilor, formaţia de pe Litoral s-a impus cu 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:21) în disputa cu VCM Piatra Neamţ, contând pentru etapa a 12-a. Meciul a fost relativ echilibrat, cu gazdele aflându-se mai mult la conducere pe tabela de scor, dar nereuşind să se impună prea clar, cu excepţia primului set. În jocul echipei constănţene s-a văzut că este destul loc de mai bine, mai ales că, dintre primii şapte jucători trimişi în teren de noul antrenor, Martin Stoev, doar trei fuseseră titulari şi la ultimul meci susţinut de CVM Tomis în campionat, cel cu SCM U. Craiova din 15 decembrie! Au redebutat la Tomis Gontariu şi Stoykov, cele două achiziţii din iarnă, Samardzic a debutat în campionat (el nu a avut drept de joc în tur), iar Bojovic a jucat prea puţin în tur din cauza regulii celor minimum doi jucători români în teren (sârbul a fost acum “salvat” de transferul lui Gontariu...). În jocul cu nemţenii, Tomis a fost superioară la atac şi, mai ales, la blocaj (23-12!), dar a greşit foarte multe servicii: 20, faţă de numai patru echipa oaspete (3-3 a fost raportul aşilor). Centrul Andrei Spînu poate fi considerat omul meciului, el reuşind 15 puncte, dintre care opt blocaje!

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Martin Stoev): Gonzalez - Gontariu, Spînu, Bojovic, Terzic, Stoykov şi Samardzic - libero (au mai jucat: Merkushev şi Stancu); VCM Piatra Neamţ (antrenori Dan Gavril şi Nicolae Buruş): Moisa - Purice, Mocanu, Afloarei, Viţelaru, Harbuz şi R. Gavril - libero (au mai jucat: Zaha, Bălan şi Ciupe).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci mult mai greu decât ne-am aşteptat. Ştiam că echipa din Piatra Neamţ este incomodă, însă astăzi (n.r. - sâmbătă) a jucat destul de bine şi ne-a surprins în multe momente. Important este că am obţinut trei puncte, ne bucurăm pentru ele şi mergem mai departe”- Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Nu ne-a surprins echipa din Piatra Neamţ, ne-am surprins noi pe noi, pentru că nu este posibil să cădem în asemenea mod şi cu un astfel de serviciu. Ca o echipă care îşi doreşte cupa şi campionatul, trebuie să facem preluarea perfectă şi să trecem la pas de asemenea adversari”- Adrian Gontariu (jucător CVM Tomis).

„Cel mai important este că am câştigat cele trei puncte. Echipa adversă a jucat foarte bine la serviciu, a făcut puţine greşeli şi ne-a pus în dificultate la preluare, motiv pentru care am şi pierdut setul al treilea. Nu trebuie să uităm că pentru noi a fost primul meci după 15 zile de pauză şi doar cinci-şase antrenamente împreună. Echipa nu este încă pregătită pentru a da maximum pe teren şi cred că încet-încet ne vom îmbunătăţi jocul, după ce vom integra jucătorii nou veniţi. Trebuie creat un nou grup, coordonatorul trebuie să simtă mai bine trăgătorii” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„A fost un meci destul de echilibrat, în care finalurile de set le-au aparţinut celor din Constanţa. Noi nu am reuşit să facem bine preluarea, nu am construit bine şi Constanţa făcea mereu câte trei-patru puncte pe început de set, în special pe serviciul lui Gonzalez. Am reuşit apoi să echilibrăm situaţia, dar e mare diferenţă de valoare şi de lot între cele două echipe, aşa că rezultatul e unul normal” - Dan Gavril (antrenor principal VCM Piatra Neamţ).

Celelalte rezultate ale etapei a 12-a, prima din retur: Dinamo Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:21); U. Cluj - Unirea Dej 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 21:25); CSM Agronomia Bucureşti - Steaua Bucureşti 3:0 (25:20, 25:23, 25:17); Remat Zalău - SCM U. Craiova 3:0 (25:18, 25:23, 25:22). Ştiinţa Explorări Baia Mare a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 26p (setaveraj: 30:16); 2. Unirea Dej 23p (27:14); 3. SCM U. Craiova 21p (27:20); 4. Remat Zalău 19p (23:16); 5. Explorări Baia Mare 18p/10j (22:17); 6. Dinamo Bucureşti 18p (19:17); 7. Phoenix 17p (23:20); 8. CSM Bucureşti 16p (19:21); 9. VCM Piatra Neamţ 15p (21:24); 10. Steaua Bucureşti 7p (10:27); 11. U. Cluj 0p (4:33).

