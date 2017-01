CVM Tomis a încheiat sezonul intern cu doar trei înfrângeri

Luni s-a încheiat sezonul voleibalistic 2014-2015 pentru seniori, cu ultimul meci din finala Diviziei A1 la volei masculin, în care s-au înfruntat Club Volei Municipal Tomis Constanța și Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău. Spre deosebire de Cupa României, adjudecată de sălăjeni în fața dobrogenilor, de data aceasta câștig de cauză au avut constănțenii, care și-au păstrat titlul obținut în 2013 și 2014. După un sezon dominat categoric, toată lumea se aștepta ca Tomis să realizeze al treilea event consecutiv, însă criza financiară declanșată între semifinala din campionat cu Dinamo și turneul final al Cupei României a zguduit din temelii mecanismul bine punct la punct de antrenorii Martin Stoev și Radu Began. Fără Rosic (bolnav), Aciobăniței (plecat la CE de juniori), Simeonov și Petkov (plecați de la echipă), gruparea constănțeană a câștigat un singur meci în turneul final de la Cheile Grădiștei, semifinala cu SCM U. Craiova. În finala contra Zalăului, Tomis nu a făcut față nivelului de joc al adversarilor, iar trofeul a fost adjudecat de sălăjeni, care nici ei nu se așteptau la un asemenea „cadou” din partea unei echipe neînvinse până atunci în competițiile interne! Cu lotul complet, campionii s-au „chinuit” în finala contra unei formații zălăuane care a prins vârful de formă exact în luna aprilie, atunci când se decernează trofeele, adjudecându-și un nou titlu național abia după jocul decisiv disputat luni seară în Sala Sporturilor din Constanța.

„Era posibil să terminăm sezonul neînvinși, dar asta acum e doar o presupunere, realitatea crudă este cu totul alta. Au fost cinci meciuri foarte dificile în această finală, chiar și meciul 5, de la Constanța. Presiunea a fost doar pe umerii noștri și asta s-a văzut în oscilațiile pe care le-am avut: după set câștigat la 13, îl pierdem pe următorul în prelungiri, apoi câștigăm set la 9. Sunt fericit că totul s-a încheiat bine, importantă era doar victoria, cu orice scor”, a afirmat coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, căpitanul echipei constănțene.

„În momentele grele se arată caracterele adevărate, iar după ce am pierdut finala cupei am reușit să ne revenim. Am luptat pentru fiecare punct, am luptat până la finalul fiecărei partide și sunt mândru de această echipă”, a adăugat libero-ul sârb Nikola Rosic.

„Este al treilea titlu pe care îl câștig la Constanța și sunt foarte bucuros. Cred că a fost cel mai frumos titlu, pentru că l-am câștigat în meci decisiv, în fața propriilor suporteri. S-a simțit și presiunea, o oarecare încordare, pentru că noi eram favoriții la titlu, iar când nu ai nimic de pierdut, mă refer aici la echipa din Zalău, joci altfel, mai relaxat. Până la urmă, s-a văzut că noi suntem echipa mai bună, cu jucători având multe partide în campionate importante, ca Simeonov, Zhekov, Janic, Rosic, cei trei centri români sau Tănăsescu, toți cu o vastă experiență internațională. Întotdeauna în meciurile-cheie experiența contează foarte mult. Cred se putea să terminăm sezonul neînvinși, pentru că în acele momente (n.r. - după semifinala cu Dinamo) mai aveam de câștigat doar cinci meciuri. Nu vreau să mai revin la subiectul Cupa României. Important este că am încheiat cu un nou titlu de campioni cel mai bun sezon din istoria modernă a voleiului românesc. Am ieșit din grupele Ligii Campionilor, iar noi am câștigat grupa după ce am realizat 14 puncte”, a spus centrul Sergiu Stancu.

„Mă simt foarte mândru, alături de colegii mei, că am cucerit încă un titlu național. A fost un an foarte greu, cu meciuri multe, s-a văzut la unii dintre colegii mei cu mare experiență că la un moment dat au început să cedeze fizic, după atâtea partide jucate în campionat și în Champions League. E foarte greu să câștigi toate meciurile cu 3-0 sau 3-1, dar atmosfera din sală ne-a ajutat să ne revenim și să ne impunem în ultimul joc al finalei. Mă bucur că am ajuns titular la Tomis și aș vrea să continui pe această linie, să ajung la un nivel foarte înalt. Vreau să ajung la echipa națională de seniori și să demonstrez cât am progresat la CVM Tomis Constanța”, a declarat juniorul Adrian Aciobăniței.

„Diferența în ultimul meci cred că a făcut-o dorința mare a jucătorilor de a confirma numele de pe tricou. În palmaresul meu este al patrulea titlu de campion, am două cu Zalăul și două cu Tomis. Totuși, acesta e cel mai frumos sezon din viața mea, pentru că am reușit performanțe notabile în Europa, dar și cel mai greu, din cauza problemelor care au fost la echipă. Contractul meu se încheie în această vară, dar eu unul mi-aș dori să continui la Tomis, dacă echipa va mai exista din toamnă”, a precizat coordonatorul Andrei Stoian.

PUBLICUL A FOST MAGNIFIC

Spre deosebire de meciurile anterioare din play-off, numărul de spectatori care au venit în tribunele Sălii Sporturilor pentru a-i încuraja pe voleibaliștii constănțeni a fost aproape dublu, circa 900 de fani ținând să asiste la, posibil, ultimul meci pentru titlu al echipei CVM Tomis. Publicul și-a aplaudat cu generozitate favoriții, fiind deseori al 7-lea sau al 8-lea jucător al echipei favorite! „Publicul a fost la fel de entuziast ca la meciul cu Piacenza și sunt mulțumit că a venit atâta lume. Noi jucăm pentru ei, iar acum suntem cu toții foarte emoționați, și noi, și fanii. Publicul a fost așa cum a fost cel de la Zalău, unde spectatorii i-au împins de la spate pe jucători. Când meciul este echilibrat și se joacă punct cu punct, ești mai liniștit când ai fanii lângă tine”, a declarat universalul italian Ventzislav Simeonov. „Cu siguranță că și campania pe Facebook a contribuit la umplerea sălii, a fost o inițiativă foarte bună. S-a simțit din plin aportul publicului și pe această cale țin să le mulțumesc fanilor. Chiar ne-am simțit împinși de la spate de acești spectatori superbi, care au umplut sala, așa cum au făcut-o și la meciurile din Liga Campionilor”, a adăugat Stancu.

Acum că sezonul s-a încheiat, jucătorii și antrenorii Tomisului au intrat într-o binemeritată vacanță, excepție făcând juniorii Aciobăniței și Vologa, care în perioada 20-24 mai vor participa la turneul final al CN pentru juniori, programat la Tg. Mureș. Mai multe detalii despre viitorul voleibaliștilor de la CVM Tomis puteți citi în numărul de mâine al cotidianului „Telegraf”.