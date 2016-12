CVM Tomis a încheiat turul neînvinsă, cu un succes zdrobitor în fața lui Dinamo

Club Volei Municipal Tomis Constanța a încheiat în stil de mare echipă anul 2014, reușind o victorie netă și concludentă în fața lui Dinamo Bucureşti, scor 3:0 (25:14, 25:10, 25:18), în etapa a 11-a din Divizia A1 la volei masculin, ultima din tur. Campionii și-a respectat statutul în disputa cu a treia clasată, găzduită de Sala Sporturilor din Constanța, încheind rapid conturile și reușind un tur de campionat perfect, cu 11 victorii din tot atâtea posibile. Voleibaliștii constănțeni s-au mobilizat exemplar în meciul cu singura echipă care i-a învins în play-off-ul campionatului trecut, însă bucureștenii au fost de nerecunoscut în jocul de sâmbătă!

SUCCES LEJER ÎN FAȚA LUI DINAMO

„A fost un meci destul de ușor pentru noi, poate și pentru că Dinamo a jucat foarte slab astăzi (n.r. - sâmbătă). Nu știu din ce motiv, pentru că nici noi nu am jucat la potențial maxim. Au fost meciuri din acest campionat când am avut ceva probleme ca să ne motivăm, dar nu a fost cazul și astăzi, când am întâlnit echipa de pe locul 3. În general, echipele adverse vin la Constanța relaxate, conștiente de diferența de valoare și de faptul că nu au nimic de pierdut. Joacă împotriva campioanei și încearcă să dea totul pe teren, așa că meciuri de genul acesta sunt foarte periculoase. Așa s-a întâmplat cu Galațiul, când am cedat un punct, chiar și cu Steaua, când am pierdut un set. Eram însă conștienți că este ultimul meci al anului și doream să rămânem neînvinși, iar acum suntem foarte fericiți pentru că am obținut o victorie foarte rapidă”, a declarat extrema Bojan Janic. „Am fost foarte motivați, știam că această victorie avea o importanță deosebită pentru club, care a terminat neînvins în competițiile oficiale din această toamnă. De asemenea, aveam nevoie de o victorie clară și ca să rămânem pe primul loc în clasament, pentru că Zalăul este la numai două puncte de noi. Am fost foarte concentrați și nu ne așteptam să avem un meci așa de ușor cu a treia clasată. Am jucat foarte bine, am câștigat clar și suntem cu toții foarte fericiți”, a spus liberoul Nikola Rosic. Reamintim că Tomis Constanța a reușit o primă jumătate de sezon istorică, în care nu a pierdut niciun meci oficial, înregistrând 11 victorii în Divizia A1 și patru în Liga Campionilor!

CANTONAMENT LA DOBRICI, DIN 3 IANUARIE

Antrenorii Martin Stoev și Radu Began și-au recompensat jucătorii cu câteva zile libere, absolut necesare pentru o refacere optimă înaintea „bătăliilor” din 2015. Lotul constănțean va avea circa zece zile libere, pentru a petrece Sărbătorile de Iarnă acasă, însă toți jucătorii au primit câte un program individual de pregătire. Pentru Zhekov și compania urmează reunirea din 3 ianuarie, când începe cantonamentul de o săptămână programat la Dobrici (Bulgaria). Tocmai din acest motiv, Tomis a căzut de acord cu Arcada Galați, adversara din Cupa României, să mute din 10 ianuarie 2015 pe 13 sau 14 ianuarie manșa tur din sferturile de finală, programată la Constanța. În prima etapă din returul Diviziei A1 (17 ianuarie), CVM Tomis va juca la Constanța, cu Știința Explorări Baia Mare.