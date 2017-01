CVM Tomis a intrat în istoria voleiului românesc

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, a intrat în istoria voleiului constănțean și a celui românesc! Miercuri seară, pe terenul instalat la... patinoarul „Resega” din Lugano, CVM Tomis a câștigat cu scorul de 3:1 (25:19, 25:16, 17:25, 25:20) în fața echipei locale #Dragons, într-o partidă contând pentru 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League. Celălalt meci al etapei a 5-a din Grupa A, Copra Volley Piacenza - Knack Roeselare, s-a jucat marți seară și le-a revenit gazdelor, cu scorul de 3:1 (21:25, 25:18, 25:18, 25:20). După cinci etape, în clasament conduce CVM Tomis, cu 5 victorii și 13 puncte, urmată de Piacenza 3v/10p, Roeselare 2v/6p și Lugano 0v/1p. Înaintea ultimei etape, în care va juca pe teren propriu cu Piacenza (27 ianuarie 2015, ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanța), CVM Tomis nu mai poate pierde primul loc în clasament, ierarhia în competițiile europene intercluburi de volei fiind alcătuită după numărul de victorii obţinute, nu după punctaj. Astfel, după succesul de la Lugano, formația constănțeană a devenit prima echipă din țara noastră care ajunge în play-off-ul Ligii Campionilor, în noul format al competiției!

CONSTĂNȚENII AU SLĂBIT RITMUL DOAR ÎN SETUL 3

Superioară la toate capitolele în fața elvețienilor și la partida tur, Tomis pornea cu prima șansă la victorie în retur, mai ales că Lugano a rămas în iarnă fără cele două extreme titulare. Noii veniți, Wika și Puliti, s-au integrat mai greu în echipă, iar oaspeții au controlat disputa în primele două seturi. Doar cu universalul De Prà eficient la fileu, gazdele nu au făcut față unei formații constănțene conștiente de valoarea sa și care a făcut diferența cu serviciul și blocajul (s-au evidențiat Zhekov și Stancu). Lugano a forțat serviciul în actul al treilea, apărarea a recuperat multe baloane, iar constănțenii n-au avut replică, reușind doar să reducă diferența pe final, de la 22:12. Încurajați de reușită, jucătorii gazdelor s-au detașat la 14:8 în setul 4, dar oaspeții au restabilit egalitatea, pe serviciul lui Petkov. Lugano a căzut sub „loviturile” lui Janic, care a punctat de două ori pe atac, apoi Stancu a servit excelent, Tomis s-a distanțat pe tabelă, iar Simeonov a închis jocul cu un atac fulgerător.

Au evoluat - Lugano (antrenori Mario Motta și Matteo Bonacina): Sanders 5p (4 blocaje) - De Prà 27p (3 ași), Felicio de Jesus 7p (3 blocaje), Aguilera 6p, Wika 9p, Puliti 9p și Del Valle - libero (au mai jucat: Brander, Salas Moreno); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 6p (4 blocaje) - Simeonov 21p (3 ași), Stancu 9p (4 blocaje), Spînu 6p, Janic 9p, Petkov 17p și Rosic - libero (au mai jucat: Laza, Tănăsescu, Aciobăniței, Stoian).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Ne-am complicat puțin viața în setul al treilea, probabil că meciul părea prea ușor. I-am lăsat pe adversari să-și intre în mână, Wika este o achiziție foarte bună pentru ei, astfel că au revenit în joc. A fost o victorie frumoasă, dar obținută cu ceva emoții. Avem cinci victorii din cinci, suntem calificați de pe primul loc în grupă și așteptăm cu emoție să vedem cu cine picăm. Este adevărat că ni s-a împlinit visul de a juca în play-off-ul Ligii, dar vestea cea „bună” este că trebuie să mai achităm 8.000 de euro, taxa următoare de participare, pentru a juca în play-off 12. Suntem foarte mulțumiți de calificare, însă cât de importantă este pentru voleiul românesc îi las pe alții să aprecieze” - Sorin Strutinsky, președinte CVM Tomis.

„Nu am avut emoții în privința câștigării partidei. Totuși, după două seturi foarte bune, ne-am pierdut puțin concentrarea și le-am permis elvețienilor să reintre în joc. Însă, atunci când a fost nevoie, am strâns rândurile și am închis meciul în patru seturi. Este o performanță istorică pentru voleiul românesc. Echipa a demonstrat că are caracter, că are valoare, iar acum vom încerca să ajungem cât de departe putem în Liga Campionilor” - Martin Stoev, antrenor principal CVM Tomis.

„A fost un meci destul de greu pentru noi, având în vedere condițiile de aici. Am jucat pe un patinoar, unde temperatura era de 15-16 grade la ora meciului, însă de dimineață erau 12 grade. În plus, cei doi jucători transferați de curând la Lugano au făcut tot posibilul ca să-și arate valoarea. Am câștigat destul de lejer primele două seturi, apoi serviciul lor a început să intre mai bine, iar al nostru nu a mai mers. Arbitrii au avut și ei câteva decizii controversate. De la 14:8 pentru ei în setul 4, a început să ne intre și nouă serviciul, ne-am concentrat mai bine pe preluare și am revenit” - Radu Began, antrenor secund CVM Tomis.

„A fost normal să avem probleme în meciul cu Lugano. Ei au jucat relaxat, nu aveau nicio presiune și nimic de pierdut, presiunea a fost pe noi. Important este că la mijlocul setului 4 ne-am revenit, i-am ajuns din urmă și apoi am câștigat setul și meciul” - Andrey Zhekov, căpitan CVM Tomis.

„Adversarii noștri au jucat un volei mult mai bun decât au făcut-o la Constanța, dar noi am fost foarte concentrați, pentru că știam că este cea mai bună șansă de a ne califica de pe primul loc. Nu am vrut să riscăm și să lăsăm totul pe ultima etapă, când la Constanța vine Piacenza, echipă care va avea mare nevoie de victorie, așa că am rezolvat totul în meciul de la Lugano” - Andrei Spînu, jucător CVM Tomis.

