CVM Tomis a învins Baia Mare cu gîndul la... Zhlobin

Programat la numai 48 de ore după întîlnirea tur cu Metallurg Zhlobin, din sferturile GM Capital Challenge Cup, meciul de sîmbătă, din Sala Sporturilor, dintre CVM Tomis şi Explorări Baia Mare, a fost utilizat de antrenorul Stelio De Rocco pentru a vedea la lucru jucătorii care au evoluat mai puţin joi şi pentru a odihni titularii. Practic, doar Brinkman şi Tănăsescu s-au aflat în formaţia de start a partidei cu bieloruşii, iar canadianul a fost şi el înlocuit în setul al treilea, de Began. În ciuda acestor modificări în echipă, nivelul de joc al gazdelor a rămas acelaşi, iar Tomis a obţinut o victorie confortabilă, cu 3-0 (25-19, 25-18, 25-22), care l-a mulţumit pe tehnicianul canadian. „Scorul de 3-0 arată că am jucat foarte bine cu Baia Mare. Astăzi (n.r. - sîmbătă) am arătat de ce sîntem echipa campioană şi de ce avem rezultate bune în toate competiţiile, în acest sezon. Rezultatele sînt consecinţa antrenamentelor tari şi a modului cum jucătorii luptă pentru un loc de titular. De aceea sîntem o echipă atît de competitivă! Nu este important numele de pe tricou ci contribuţia pe care o ai în teren, modul cum poţi să ajuţi echipa. Competiţia pentru un loc în echipă este benefică pentru toată lumea şi mă bucur pentru cum au jucat astăzi Toronyai sau Pereu, care au evoluat mai puţin în ultima perioadă”, a spus Stelio De Rocco. „Am dominat jocul clar şi nu cred că s-a pus problema învingătoarei”, a spus Valentin Pereu, completat de Petrişor Macovei: „Am ştiut să ne facem meciul uşor şi, chiar dacă am intrat pe teren mulţi jucători din echipa a doua, ca să spun aşa, am tranşat repede meciul în favoarea noastră. Poate că am fost şi odihniţi, dar pot spune că am fost serioşi în teren şi nu i-am lăsat pe băimăreni să joace”.

„Ne-am motivat suplimentar pentru această partidă cu Baia Mare, o echipă care în trecut ne-a pus destule probleme, chiar şi la Constanţa. De data aceasta n-a fost loc de surprize!”, consideră Florin Voinea, care a văzut formaţia maramureşeană şi în altă formă sportivă decît cea arătată la Constanţa. „Trecem printr-o pasă extrem de proastă, din care nu putem să ieşim. O explicaţie ar fi valoarea rezervelor pe care le avem în lot, care nu se ridică la nivelul titularilor. De aceea facem nişte meciuri foarte slabe în ultima vreme şi nu cred că vom reuşi să prindem locurile 1-4”, a explicat antrenorul principal al băimărenilor, Marius Botea, evoluţia sub aşteptări a jucătorilor săi. „Sigur, Tomis este o echipă foarte bună, matură, cu mari şanse de a ajunge în Final Four-ul Cupei Challenge. A avut şi un culoar favorabil, dar peste toate rămîne valoarea echipei din Constanţa. Nu cred că va avea probleme în retur, chiar dacă a cîştigat doar cu 3-1”, a declarat Botea, cu privire la traseul european al Tomisului.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Toronyai - Miseikis, Macovei, Brinkman, Voinea, Pereu şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Firpo, Lică şi Began); Explorări (antrenor Marius Botea): Vînătoru - Kovacs, Laza, Păştean, Teuşan, Borota şi Batin - libero (au mai jucat: Rîpeanu şi Briscan). Au arbitrat Nicolae Marin (Galaţi) şi Silvian Lungu (Bucureşti). Observator: Constantin Ispas (Bucureşti).

În vederea partidei retur cu Metallurg Zhlobin, programată miercuri, de la ora 18.00, CVM Tomis pleacă luni dimineaţă spre Gomel, acolo unde va ajunge în jurul orei 22.00. Nu va fi deloc o călătorie simplă, jucătorii urmînd să ajungă, cu avionul, de la Bucureşti la Viena, apoi de la Viena la Minsk, înainte de a se îmbarca în autocar, pentru un drum de circa cinci ore, pînă la Gomel!

Luptă strînsă pentru o poziţie cît mai bună în play-off

Celelalte rezultate ale etapei a 18-a: Remat Zalău - VCM Piatra Neamţ 3-1; Dinamo Bucureşti - Torpi Tg. Mureş 3-0; Unirea Dej - Constam Buzău 3-1; Rapid Bucureşti - Ştiinţa Bacău 3-1; U. Cluj - Steaua Bucureşti 3-0. Eşecul nemţenilor la Zalău a relansat lupta pentru poziţia secundă la finalul sezonului regulat, poziţie care o vizează acum şi Dinamo. Disputa va fi “arbitrată” de Constam Buzău, care va juca pe teren propriu cu ambele echipe! Cu un program foarte dificil în continuare, Steaua trebuie să treacă în etapa viitoare de Unirea Dej, în caz contrar bucureştenii riscînd să nu prindă play-off-ul! Steliştii susţin astăzi restanţa cu Torpi Tg. Mureş, în deplasare, meci contînd pentru etapa a 13-a. Într-o altă restanţă, disputată ieri la Dej şi contînd pentru sferturile de finală ale Cupei României, manşa retur, VCM Piatra Neamţ a dispus cu 3-0 de echipa locală Unirea, pe care o învinsese şi în tur, cu acelaşi scor. În semifinale, programate pe 25 februarie şi 4 martie, CVM Tomis Constanţa va întîlni pe Dinamo, iar VCM Piatra Neamţ pe Steaua.

Clasament

1. CVM TOMIS 18 17 1 52: 7 35

2. VCM Piatra Neamţ 18 14 4 43:22 32

3. Dinamo Bucureşti 18 13 5 43:20 31

4. Remat Zalău 18 11 7 42:29 29

5. Constam Buzău 18 11 7 39:29 29

6. Explorări Baia Mare 18 11 7 41:32 29

7. U. Cluj 18 9 9 34:37 27

8. Steaua Bucureşti 17 8 9 28:35 25

9. Unirea Dej 18 6 12 28:43 24

10. Ştiinţa Bacău 18 2 16 21:51 20

11. Rapid Bucureşti 18 2 16 17:49 20

12. Torpi Tg. Mureş 17 3 14 13:47 20